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رياضة

الـ VAR ينصف ايهاب جلال ويحتسب هدفا أول للمقاصة في مرمى المصري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:02 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة من تسجيل الهدف الاول في مرمى منافسه المصري البورسعيدي، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. 

لم تشهد المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى انتهاء 45 دقيقة ودقيقة وقت محتسب بدل من ضائع، أي هجمات خطيرة باستثناء هجمة مصر المقاصة فى نهاية الشوط الاول.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول تمكن أحمد شديد قناوي لاعب المصري البورسعيدي من انقاذ مرمى فريقه من هدف مؤكد بعد اقتناص الكرة من بين أقدام خالد اوتشو.

سجل شيملس بيكلي لاعب مصر للمقاصة الهدف عن طريق اختراق مميز لدفاعات المصري وتسديد كرة قوية في الدقيقة 64 من عمر المباراة. 

وتوقفت المباراة دقائق عديدة للعودة لخاصية الـVAR، وقرر وليد عب الرازق حكم المباراة احتساب الهدف.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
 
الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران 
 
خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي 
 
الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى 


بينما تشكيل المصري البورسعيدي:
فى المرمى : أحمد مسعود.

وفى خط الدفاع كل من : كريم العراقي، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي.

وفى خط الوسط كل من سعيدو سينبوري، فريد شوقي، أحمد رفعت، محمد عنتر، مصطفى سلطان.

وفى خط الهجوم: أحمد جمعة.

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