رسالة مهمة من لميس الحديدي للجنة إدارة أزمة كورونا

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن هناك اجتماعًا سيعقد غدا للجنة أزمة مكافحة كورونا لبحث تصاعد إصابات كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازية في الموجة الثانية من عمر الفيروس الذي دخل مصر في الرابع عشر من فبراير الماضي.
وأكدت «الحديدي» عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن هذه اللجنة إستطاعت إدارة الازمة بنجاح وإقتدار في الموجة الاولى من الفيروس، وكما استطاعت تقزيم ومحاصرة أرقام الاصابات والخروج من الموجة الأولى باقل الخسائر.
لكن الحديدي قالت : " لاأتوقع أن يخرج بيان في الغد في نهاية الازمة يطالب الناس بإرتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي مؤكدة أن فكرة الرهان على وعي المواطن خسرت وأرقام الاصابات في أخر أسبوع تؤكد أن الاعلام صوته إتنبح وماحدش من المواطنين حاسس بالخطر ..لاتخويف نافع ولا ترهيب نافع برضه ".
وطالبت لجنة كورونا بالتطبيق الحازم والجاد للاجراءات الاحترازية التي وضعتها مسبقًا قائلة : " لازم اللجنة بكرة تتخذ إجراءات مشددة في تطبيق القواعد التي وضعتها والتي لاتطبق في كثير من الاحيان.
كما طالبت اللجنة باتخاذ إجراءات أكثرة شدة، مؤكدة في الوق ذاته أنها لا تطالب بالاغلاق؛ لكونه إجراء مؤلما للاقتصاد، ولنفس شرائح المجتمع المُهمِلة الآن، والممتنعة عن إتباع الاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الدولة .
وأتمت : " نحن لانطالب بالاغلاق لكن الدولة عليها دور مش بس تقلنا إلبسوا الكمامة وإبعدوا عن بعض الكلام ده دور الاعلام الدولة ليس دورها توعوي فقط بل في تطبيق إجراءات إحترازية حاسمة ومراقبة تطبيقها صارمة بالقانون فالدجول تستهخدم مالديها من أدوات وده إحنا شايفينه حوالينا ".
وتابعت : " لو كان دور الدولة فقط إنها توعي؛ مكنش ملف زي مخالفات البناء حسم، وإلا كنا قلنا للمخالفين " عيب " وخلاص،الدولة طبقت القانون بحزم وإستطاعت فرض القانون وتطبيقه".