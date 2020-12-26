رسالة مهمة من لميس الحديدي للجنة إدارة أزمة كورونا

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن هناك اجتماعًا سيعقد غدا للجنة أزمة مكافحة كورونا لبحث تصاعد إصابات كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازية في الموجة الثانية من عمر الفيروس الذي دخل مصر في الرابع عشر من فبراير الماضي.





وأكدت «الحديدي» عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن هذه اللجنة إستطاعت إدارة الازمة بنجاح وإقتدار في الموجة الاولى من الفيروس، وكما استطاعت تقزيم ومحاصرة أرقام الاصابات والخروج من الموجة الأولى باقل الخسائر.





لكن الحديدي قالت : " لاأتوقع أن يخرج بيان في الغد في نهاية الازمة يطالب الناس بإرتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي مؤكدة أن فكرة الرهان على وعي المواطن خسرت وأرقام الاصابات في أخر أسبوع تؤكد أن الاعلام صوته إتنبح وماحدش من المواطنين حاسس بالخطر ..لاتخويف نافع ولا ترهيب نافع برضه ".





وطالبت لجنة كورونا بالتطبيق الحازم والجاد للاجراءات الاحترازية التي وضعتها مسبقًا قائلة : " لازم اللجنة بكرة تتخذ إجراءات مشددة في تطبيق القواعد التي وضعتها والتي لاتطبق في كثير من الاحيان.





كما طالبت اللجنة باتخاذ إجراءات أكثرة شدة، مؤكدة في الوق ذاته أنها لا تطالب بالاغلاق؛ لكونه إجراء مؤلما للاقتصاد، ولنفس شرائح المجتمع المُهمِلة الآن، والممتنعة عن إتباع الاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الدولة .





وأتمت : " نحن لانطالب بالاغلاق لكن الدولة عليها دور مش بس تقلنا إلبسوا الكمامة وإبعدوا عن بعض الكلام ده دور الاعلام الدولة ليس دورها توعوي فقط بل في تطبيق إجراءات إحترازية حاسمة ومراقبة تطبيقها صارمة بالقانون فالدجول تستهخدم مالديها من أدوات وده إحنا شايفينه حوالينا ".

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