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فن

اشتعال الأحداث في الحلقة 56 من مسلسل عروس بيروت 2

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:56 م
مسلسل عروس بيروت
مسلسل عروس بيروت
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شروق إبراهيم
شهدت الحلقة الـ 56 من مسلسل عروس بيروت 2 اشتعال كبيرا في الأحداث بمعرفة فارس "ظافر العابدين" ان شقيقه هادي "فارس ياغي" يحب زوجته ثريا "كارمن بصيبص".

أما خليل "جو رعد" يتفق مع شقيق حبيبته ان يعمل معه من أجل موافقته على زواجه منها بعد انفصاله عن نايا " مرام علي".

ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.
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