«دار الإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي».. كتاب جديد لمفتي الجمهورية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، كتابًا جديدًا بعنوان: «دار الإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي» لفضيلة الدكتور شوقي علام ، مفتي الديار المصرية.





وأكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة، حرص الهيئة على نشر الكتب ذات القيمة العلمية والمجتمعية التي تخاطب مختلف فئات وأعمار القراء في مصر والوطن العربي والإسلامي.





ومن جانبه، قال مفتي الجمهورية ، إن دار الإفتاء المصرية تنهض عبر 125 عامًا؛ منذ نشأتها عام 1895م وحتى العام 2020م بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين جموع المواطنين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بتجديد الخطاب «والفكر» الديني ومعالجة فوضى الفتاوى، بل وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين بالإفتاء في كل بلدان العالم الإسلامي.





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وأضاف المفتي، أن دار الإفتاء تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال إماطة اللثام عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف، وكشف ضلالات أدعياء الفُتيا، وذلك بالأحكام الشرعية المستندة إلى أدلة وبراهين من الكتاب والسنة الصحيحة الموثوق في سندها، والمقاصد الكلية العليا للشريعة الإسلامية السمحة.





من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي، إلى أن دار الإفتاء المصرية حازت ثقة العالم، بتأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مصر عام 2015، وفاز بمنصب الرئيس فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، والأمين العام الدكتور إبراهيم نجم، تتويجا لتاريخ طويل لدار الإفتاء المصرية عبر مسيرتها الطويلة بأصحاب الفضيلة الكرام ممن تولوا منصب مفتي الديار المصرية، وبجانبهم ومعهم صفوة من العلماء الأجلاء، وجميعهم قامات علمية وفقهية ووطنية كبيرة.





بدوره، أعرب الدكتور خالد القاضي، المشرف على موسوعة الثقافة القانونية، ع اعتزازه بهذا السِفر الموسوعي المهم للقراء الأعزاء، وذلك في إطار إصدارات منظومة العدالة في مصر، التي تصدر عن موسوعة الثقافة القانونية، مضيفًا: «نحيي الجهود العلمية القيمة لفضيلة مفتي الديار المصرية العالم الجليل الدكتور شوقي علام، الذي تفضل بدعم المكتبة العربية والإسلامية بهذا المؤلف، والذي نرجو أن يكون خطوة مهمة لنشر الوعي لجموع القراء في مختلف أنحاء المعمورة».



