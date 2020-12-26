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أخبار العالم

تحذير خطير من مخترع لقاح كورونا بشأن السلالة الجديدة لـ الفيروس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:23 م
أوجور شاهين
أوجور شاهين
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محمد عثمان
وجه أوجور شاهين، مخترع لقاح فيروس كورونا، والمدير التنفيذي لشركة بيونتيك، المصنعة للقاح كورونا بالتعاون مع شركة فايزر، تحذيرا مهما وخطيرا.

وقال أوجور شاهين إن تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا الأكثر انتشارًا يجعل الوصول إلى مناعة القطيع أكثر صعوبة.

ووجه شاهين تحذيره إلى المسؤولين في هذا الصدد، داعيًا إلى تطعيم ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان إذا ما ثبت، أن السلالة الجديدة أكثر فعالية في الانتقال للأشخاص، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد بعض الخبراء أن 60% من السكان يحتاجون إما إلى الإصابة بفيروس كورونا أو التطعيم ضده للوصول إلى مناعة القطيع، لكن شاهين حذر من أن المزيد من السلالات الجديدة، تتطلب المزيد من الأشخاص للووقاية منها، فعلى سبيل المثال يجب تطعيم حوالي 95% من البشر ضد الحصبة لمنع انتشارها.

وتعهد شاهين بأنه في حال أظهرت اللقاحات أنها غير فعالة، فإن فريقه سيعمل على إعادة تطوير اللقاح لاستهداف السلالة الجديدة من كورونا في غضون 6 أسابيع.

وأوضح مخترع لقاح كورونا أن شركته ترغب في إنتاج أكثر من مليار جرعة مع شركة فايزر العام المقبل، مضيفًا: "نريد توزيعهم لأكثر من 80 دولة.. هذا ليس سهلًا، فاللقاحات يتم صناعتها بطريقة معقدة، ولكننا سنبدأ في التعاون مع الشركات الأخرى مجددًا".

وتابع: "إذا تمكنا من تنفيذ خططنا بشأن كيفية زيادة الإنتاج، فيمكننا الكشف عنها في يناير أو فبراير. أعتقد أنه يمكننا زيادة الإنتاج، لكن ليس لدينا خطة مضمونة بعد".

وحذر شاهين متلقي اللقاح قائلًا: "لقاحاتنا ليست في وضع يمكنها من تقليل العدوى في فصل الشتاء، وينبغي أن يكون الناس منضبطين وعليهم حماية أنفسهم والآخرين".
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