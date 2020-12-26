تحذير خطير من مخترع لقاح كورونا بشأن السلالة الجديدة لـ الفيروس

ووجه شاهين تحذيره إلى المسؤولين في هذا الصدد، داعيًا إلى تطعيم ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان إذا ما ثبت، أن السلالة الجديدة أكثر فعالية في الانتقال للأشخاص، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ويعتقد بعض الخبراء أن 60% من السكان يحتاجون إما إلى الإصابة بفيروس كورونا أو التطعيم ضده للوصول إلى مناعة القطيع، لكن شاهين حذر من أن المزيد من السلالات الجديدة، تتطلب المزيد من الأشخاص للووقاية منها، فعلى سبيل المثال يجب تطعيم حوالي 95% من البشر ضد الحصبة لمنع انتشارها.





وتعهد شاهين بأنه في حال أظهرت اللقاحات أنها غير فعالة، فإن فريقه سيعمل على إعادة تطوير اللقاح لاستهداف السلالة الجديدة من كورونا في غضون 6 أسابيع.