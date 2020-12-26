وزير الزراعة: 57% نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم.. ومشروع البتلو يعظم الثروة الحيوانية

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه يتم العمل على مبادرة مليون رأس ماشية ورفع كفاءة المزارع الحيوانية واستغلال الطاقات البشرية، إضافة إلى المشروع القومي للبتلو لتعظيم الثروة الحيوانية .





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "20 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بـ 220 ألف رأس ماشية بقيمة 3.2 مليار جنيه".





وتابع السيد القصير:" إجمالي عدد الرؤوس التي تم تمويلها في عام 2020 حوالي 160 ألف رأس بجمال 2.4 مليون جنيه "، مضيفا:" 3.8 مليون راس و2.4 مليون رأس غنم وماعز على مستوى الجمهورية ونسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم 57% ونسعى لتعظيمها".





وأكمل السيد القصير:" في عام 2020 أتيح لنا 3.6 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو"، مضيفا:" لدينا مشروع التحسين الوراثي لرفع انتاجية السلالات في الماشية ونعمل على تعظيم السلالات ".





وفي سياق متصل قال وزير الزراعة، إنه تم حصر 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل المختلفة.





وأضاف السيد القصير: "تم الاتفاق على 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء وتم اختبار صلاحيتهم للزراعة وتوفر مصادر المياه لهم".





وتابع السيد القصير: "تكلفة الفدان الواحد في سيناء 300 ألف جنيه، وسوف يتم إنتاج مختلف المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيتون، واستصلاح الأراضي في سيناء سيساهم في توفير فرص العمل".