قصر العيني يعلن استعداده لاستقبال مرضى كورونا من جميع المحافظات .. فيديو

أكد الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفي القصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، أنه سيتم علاج المرضي وفقًا لبروتوكلات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة وهي موجودة بمستشفي القصر الفرنساوي.





وتابع الحديدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" نحن علي أتم الإستعداد لإستقبال المرضي من جميع محافظات مصر للعلاج من فيروس كورونا".





ونوه إلى أنه تم التنسيق بين المجلس الأعلى للجامعات ومستشفى المنيل الجامعى التخصصى لاستقبال المرضى غير المصابين بفيروس كورونا بدلا من المستشفى الفرنساوى، وحتى تعود المستشفى إلى سابق عملها فى استقبال المرضى غير المصابين بفيروس كورونا.