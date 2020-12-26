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رياضة

مانشستر سيتي يتفوق أمام نيوكاسل في الشوط الأول بهدف جوندوجان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
تقدم مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف التقدم لمانشستر سيتي، نجم الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة 14 بعد صناعة رائعة من رحيم سترلينج.

وسيطر مانشستر سيتي في الشوط الأول بشكل كامل على الملعب، ليخرج متفوقا في النصف الأول من المباراة.

ودخل مانشستر سيتي المباراة وبرصيده 23 نقطة في المركز التاسع، بينما يخوض نيوكاسل المواجهة وفي رصيده 18 نقطة بالمركز الـ 12.

يذكر أن جوارديولا بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: كانسلو - ستونز - دياز - أكي
خط الوسط: إلكاي جوندجان – كيفين دي بروين – رودريجو
خط الهجوم: رحيم سترلينج – فيران توريس - بيرناردو سيلفا

فيما يجلس النجم الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء بجانب كل من سيرجيو أجويرو وستيفين وزيتشينكو وميندي ولابورت وفيرناندينو وفيل فودين وبالمر.
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