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استشاري يكشف مفاجأة عن أشعة الصدر للتأكد من كورونا.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:16 م
أشعة علي الصدر
أشعة علي الصدر
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمود عبد المجيد إستشاري الأمراض الصدرية، مفاجأة متعلقة بعمل أشعة علي الصدر للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه من الممكن أن يكون الشخص مصابا بكورونا ولا تظهر الإصابة بالأشعة المقطعية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" ظهور بعض الإلتهابات في الأشعة المقطعية من الممكن أن يؤكد الإصابة بالفيروس".

وأردف:" الفيصل الوحيد لإصابة الشخص بالفيروس المسحة وتكون دقتها 70%، لافتا إلى أن الاشعة تحدد اتجاه العلاج بعد الإصابة بالفيروس وإذا ظهرت الأشعة سليمة لا تنفى الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على أن التعرض كثيرا للأشعة المقطعية أمر غير جيد.
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