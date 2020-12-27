صدمة جديدة تهدد الزمالك.. خالد الغندور يكشف عن عرض مغربي لضم نجم الفريق

أعلن خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق والاعلامي في قناة القلعة البيضاء، تلقي حميد أحداد مهاجم الأبيض عرضًا من أحد الفرق المغربية للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.





وقال الغندور خلال تصريحاته عبر قناة "الزمالك": "هناك عرض رسمي من نادي شباب المحمدية المغربي لضم حميد أحداد وصل اليوم لنادي الزمالك".





وأوضح: "قيمة عرض النادي المغربي 400 ألف دولار، واللاعب أبدى الموافقة على الرحيل وسيتم مناقشة العرض من قبل الزمالك".



