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رياضة

صدمة جديدة تهدد الزمالك.. خالد الغندور يكشف عن عرض مغربي لضم نجم الفريق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو ابوبكر
أعلن خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق والاعلامي في قناة القلعة البيضاء، تلقي حميد أحداد مهاجم الأبيض عرضًا من أحد الفرق المغربية للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر قناة "الزمالك": "هناك عرض رسمي من نادي شباب المحمدية المغربي لضم حميد أحداد وصل اليوم لنادي الزمالك".

وأوضح: "قيمة عرض النادي المغربي 400 ألف دولار، واللاعب أبدى الموافقة على الرحيل وسيتم مناقشة العرض من قبل الزمالك".

جدير بالذكر أن حميد أحداد عاد لصفوف الزمالك خلال الموسم الحالي بعد انتهاء فترة إعارته مع الرجاء المغربي.

ومن ناحية اخرى, أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك،  أن الفريق يواصل تدريباته بقوة ، مشددا على أن العمل متواصل استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالإسكندرية.

وأضاف قاسم، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ادي بعض التدريبات التأهيلية بجيمانيزيوم النادي،  في ظل الكدمة التي تعرض لها أمس،  وتواجد بالتدريبات وتم الاطمئنان عليه وسيتواجد بالمران خلال المرحلة المقبلة.
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