الصحة العالمية: كورونا ليس الأخير.. استعدوا للوباء القادم

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا لن يكون الوباء الأخير، ومحاولات تحسين صحة الإنسان "محكوم عليها بالفشل" دون معالجة تغير المناخ ورعاية الحيوان.





كما ندد تيدروس أدهانوم غيبريسوس بدورة "قصر النظر الخطير'' المتمثلة في إلقاء الأموال على التفشيات، من دون فعل شئ للتحضير للأوبئة التالية، وذلك في رسالة فيديو بمناسبة اليوم الدولي الأول للتأهب للأوبئة يوم الأحد.





قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الوقت قد حان لتعلم الدروس من جائحة كوفيد -19.





وأضاف: "لقد ظل العالم يعمل لفترة طويلة في دائرة من الذعر والإهمال".





وتابع: "نحن نرمي الأموال في حالة تفشي المرض، وعندما ينتهي، ننسى الأمر ولا نفعل شيئًا لمنع التفشي التالي.. هذا قصر نظر خطير ويصعب فهمه بصراحة".





وقال التقرير السنوي الأول الصادر عن المجلس العالمي لرصد التأهب في سبتمبر 2019 عن الاستعداد العالمي لحالات الطوارئ الصحية - الذي نُشر قبل بضعة أشهر من اندلاع فيروس كورونا الجديد - إن الكوكب غير مستعد على الإطلاق لمواجهة الأوبئة المدمرة المحتملة.





قتل فيروس كورونا الجديد ما لا يقل عن 1.75 مليون شخص وتم تسجيل ما يقرب من 80 مليون حالة منذ ظهور تفشي المرض في الصين في ديسمبر الماضي، وفقًا لإحصاء من مصادر رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.