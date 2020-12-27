7 حيل خفية لا تعرفها عن واتساب.. تفاصيل

يعد واتساب WhatsApp ، من بين أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، لذا يبحث مستخدميه دائما عن نصائح جديدة لتحسين تجربتهم، ويقدم تطبيق التراسل المملوك لشركة "فيسبوك" بعض الحيل غير المعروفة للجميع على منصته.





وفيما يلي نستعرض إليك 7 حيل ونصائح قد لا تعرفها في تطبيق "واتساب"، وفقا لما ذكره موقع "gadgets now".









1. الاستماع إلى رسائل واتساب الصوتية بدون سماعات





في المرة القادمة التي ستتلقي فيها رسالة صوتية على "واتساب" كل ما عليك فعله هو وضع الهاتف على أذنيك بعد النقر على زر تشغيل الرسالة كما لو كنت تجري مكالمة، ففي هذه اللحظة سيمكنك الاستماع إلى الرسالة الصوتية الواردة إليك عبر سماعة الأذن بهاتفك وليس عبر مكبرات الصوت دون الحاجة لارتداء سماعات الأذن وسماعها.





2. استخدم رقم افتراضي لإخفاء هويتك على واتساب





يمكنك العثور بسهولة على العديد من أرقام الهواتف المحمولة الافتراضية مجانًا وستحتاجها مرة واحدة فقط للتسجيل في واتساب WhatsApp، فبعض التطبيقات الخارجية تقدم مثل هذه الخدمات من بينها تطبيق "TextNow"، قم بتثبيت التطبيق بسهولة من متجر "جوجل بلاي"، وبعد اتمام خطوات تسجيل الدخول ستحصل على قائمة بأرقام خمسة هواتف مجانية في الولايات المتحدة وكندا، فقط

اختر الرقم وقم باستخدام هذه الرقم الافتراضي إنشاء حساب وهمي على "واتساب" ومتابعة الدردشة في أمان دون معرفة رقمك الحقيقي.





3. استخدم رقم هاتف أرضي للاشتراك بـ واتساب





حيلة أخرى لا تلمها عن "واتساب" هو أنه يمكنك تسجيل الدخول إلى الخدمة بواسطة رقم خط أرضي، ولكن يمكنك هذه المرة استخدام هذه الحيلة مع تطبيق الأعمال "WhatsApp Business"، قم بتحميل تطبيق التراسل وبعد تثبيته سيطلب منك التطبيق رقم هاتف للتسجيل المستند إلى OTP، حدد رمز دولتك متبوعا برقم الهاتف الأرضي، وسيرسل لك التطبيق بعد إدخال الرقم رسالة للتحقق من هويتك، ولكن نظرًا لأنه رقم خط أرضي فلن تتلقى أي رسالة نصية، انتظر ثواني قليلة حتى انتهاء صلاحية OTP، ثم انقر على خيار اتصل بي Call me، للتحقق من رقمك وسيتم الاتصال بك والحصول على رقم التحقق من خلال مكالمة هاتفية، قم بإدخال الرمز المكون من 6 أرقام واستمتع بالخدمة.





4. اقرأ رسائلك سرا دون علم الطرف الآخر





بمجرد أن تتلقى رسالة جديد على "واتساب"، يمكنك فقط إلغاء قفل هاتفك وقراء الرسالة الواردة إليك عن طريق الإشعارات، حيث ستتمكن من قراءة الرسالة بالكامل دون الحاجة لفتح التطبيق وتفعيل علامات القراءة الزرقاء التي تظهر للمرسل عند قراءتك لرسالته.





5. اعرف ما إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب





عندما تقوم بإرسال رسالة جديدة إلى جهة اتصال ما ضمن أصدقائك على واتساب فلن تتمكن من معرفة ما إذا قام هذا الشخص بحظرك أم لا إلا من خلال طريقة واحدة، وهي علامات الايصال فعندما ترسل رسالة جديد إلى شخصا ما قام بحظرك ولا تعلم ستظهر علامة إرسال واحدة مما يعني أنه تم إرسال الرسالة من جانبك، ولكن لم يتم تحديثها أبدًا إلى علامة اختيار مزدوجة مما يعني أنه لم يتم تسليم الرسالة.





6. اعرف ما إذا كان حساب واتساب مزيفا:





من السهل إنشاء حسابات على "واتساب" برقم مزيفة، ولتعرف ما إذا كان هذا الرقم مزيفا أم لا، قم بفتح ملف التعريف الشخصي لجهة الاتصال ورؤية ما إذا كان الرقم يبدأ برمز الدولة التابع إليها تلك الجهة، حيث تبدأ عادة الأرقام المزيفة بـ (+1).





7. اعرف ما إذا كان شخص آخر يقرأ رسائلك على واتساب





باستخدام إصدار الويب من "واتساب" المعروف باسم WhatsApp Web، ستتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك عبر أجهزة سطح المكتب، وقد يتمكن شخص أخر من القيام بذلك دون علمك، لذا تحقق دائما من عدم وصول أي جهاز غير معروف إلى حساب "واتساب" الخاص بك، من خلال النقر على الثلاث نقاط الأفقية واختيار واتساب ويب من القائمة المنسدلة لرؤية الأجهزة المتصلة.