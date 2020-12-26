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تكنولوجيا

لمستخدمي واتساب.. كيفية إضافة ملصقات الكريسماس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:07 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يعد تطبيق واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، مما يجعله منصة رائعة لتبادل الأمنيات في المناسبات والأعياد، ومع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد أو الكريسماس، يستخدم الملايين تطبيق التراسل لإسال تهنئات ملصقات عيد ميلاد سعيد إلى أحبائهم.

وبحسب ما ذكره موقع "bgr"، يمكنك بمساعدة التطبيقات الخارجية الاستمتاع بالعديد من الملصقات الخاصة بـ"واتساب" خاصة الملصقات الخاصة بالمناسبات أو الاحتفالات الهامة على مستوى العالم، ثم تقوم بإضافتها إلى منصة التراسل وترسلها لمن تريد من جهات الاتصال أثناء الدردشة.


وأضافت شركة "فيسبوك" المالكة للخدمة، ميزة الملصقات stickers، ضمن النظام الأساسي لـ "واتساب"، والتي تسهل على مستخدمي هواتف أندرويد وآيفون إرسال الملصقات داخل التطبيق أثناء الدردشة بنقرات بسيطة.

وتوجد العديد من التطبيقات الخارجية التي تقدم ملصقات مميزة لتطبيق واتساب، والتي تجعل المستخدمين يشعرون بأجواء الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الكريسماس، من بينها Merry Christmas Stickers، وChristmas Stickers، وAnimated Christmas Stickers، وغيرها.

ويمكنك بمنتهى السهولة تنزيل أحد تطبيقات الملصقات وإضافتها إلى تطبيق "واتساب"، لإرسالها إلى جهات اتصالك بنقرة زر واحدة، لذا اتبع الخطوات التالية لتنزيل ملصقات واتساب وإرسالها.

كيفية تنزيل ملصقات على واتساب
1. افتح تطبيق جوجل بلاي على هاتفك الأندرويد.

2. اكتب WhatsApp Christmas Stickers في علامة تبويب البحث الخاص بمتجر بلاي.

3. ستظهر قائمة بحزمة ملصقات عيد الميلاد التي يمكنك الاختيار من بينها، والتي جميعها مجانا.

4. انقر فوق زر تثبيت بجوار حزمة الملصقات التي ترغب في تنزيلها.

5. بمجرد التنزيل، قم بإضافة حزم الملصقات إلى واتساب.

6. عند فتح حزمة الملصقات التي تم تنزيلها، ستظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد إضافة حزمة الملصقات إلى واتساب، انقر فوق خيار إضافة Add.

7. لإرسال الملصقات التي تم تنزيلها إلى الدردشة، ما عليك سوى النقر على مربع الدردشة والنقر على أيقونة الملصق وسترى قائمة الملصقات الجديدة.

8. لاستخدام الملصقات الجديدة التي قمت بتنزيلها، افتح دردشة واتساب، وانقر على رمز الإيموشن في مربع الإارسال، ثم انقر على رمز الملصقات أسفل يسار الشاشة.
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