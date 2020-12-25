استخدمها فورا.. 3 من أفضل ميزات واتساب لا يعرفها الكثيرون

أضافت "واتساب" المملوكة لشركة "فيس بوك"، العديد من الميزات المفيدة خلال العام الجاري، لأكثر من ملياري مستخدم للخدمة على هواتف آيفون وأندرويد، فإذا كنت من مستخدمي واتساب WhatsApp ، ولا تعلم كيفية استخدام هذه الميزات حتي الآن؛ يمكنك اتباع النصائح والخطوات التالية لتحقيق أقصى استفادة من ميزات تطبيق التراسل الأشهر، وفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.





1. استخدم هذه الميزة قبل إجراء نسخ الاحتياطي للدردشات:





تتيح خدمتا التخزين السحابي Google Drive من جوجل، وiCloud من آبل، مساحة تخزين مجانية محدودة تسمح لمستخدمي واتساب على الهواتف الذكية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من دردشاتهم وملفات الوسائط على الخدمة، فإذا كنت تستخدم تطبيق التراسل لإرسال الكثير من مقاطع الفيديو وملفات PDF وألبومات للصور، فإن مساحة التخزين لديك ستمتلئ مع مرور الوقت، ولحسن الحظ، أطلق واتساب WhatsApp أداة تخزين جديدة في وقت سابق من هذا الشهر الماضي، وهي مصممة لتحرير مساحة من الذاكرة بطريقة أسرع وأسهل من ذي قبل.









ويمكنك تحرير بعض المساحة من ذاكرة هاتفك وذاكرة الخدمات السحابية، باستخدام ميزة واتساب الجديدة وذلك من خلال افتح إعدادات التطبيق> ثم التخزين والبيانات> ثم إدارة التخزين Manage storage، ويمكنك الآن العثور على تصنيف لجميع رسائلك وصورك وملفات GIF ومقاطع الفيديو مرتبة بدقة في صور مصغرة حيث يمكنك القيام بحذف بعض الملفات التي لم تعد بحاجة إليها بعد الآن.









2. استخدامها يمنعك من إرسال رسائل إلى الشخص الخطأ:





يقوم بعض مستخدمي واتساب في بعض الآحيان من إرسال رسائل إلى الشخص الخطأ، ولحسن الحظ، طرح التطبيق المملوك لشركة فيسبوك مؤخرا ميزة مفيدة تجعلك تميز بسهولة بين الدردشات حتي لا تضع نفسك في موقف محرج، وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي آيفون وأندرويد إمكانية تعيين خلفية مخصصة لكل محادثة على حدة حيث تساعدك الخلفيات المختلفة في التعرف على الدردشات، لاسيما ‘ن قمت بوضع صورة صاحب جهة الاتصال كخلفية.





ولتعيين خلفية مخصصة، يمكنك التقر على فوق اسم جهة الاتصال أو المجموعة على هواتف آيفون ثم العثور على الخلفية والأصوات Wallpaper And Sound، واتباع الخطوات لاختيار الخلفية المناسبة لجهة الاتصال، وفي الوقت نفسه يمكن لمستخدمي أندرويد العثور على الميزة عن طريق النقر فوق الثلاث نقاط الرأسية الصغيرة أعلى الزاوية داخل جهة الاتصال والنقر علي خيار خلفية الشاشة من القائمة المنسدلة.









3. استخدامها للتخلص من الدردشات المزعجة:





أجرت شركة "فيسبوك" بعض التغييرات خلال الأشهر القليلة الماضية المصممة لمساعدتك على التخلص من الازعاج والاستمتاع بوقتا طويلا من الراحة، وستساعدك الميزة الجديدة على تجاهل بعض المجموعات المزعجة، من خلال كتم صوت تلك المحادثات إلى الأبد، ولكتم صوت الدردشة على هواتف آيفون اسحب المجموعة إلى اليسار في علامة تبويب الدردشات. ثم انقر فوق المزيد> واختر كتم الصوت> ثم اختر المدة التي ترغب في كتمها، ولهواتف أندرويد انقر مطولا على الدردشة واضغط على ايقونة المكبر التس ستظهر أعلى الشاشة ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار كتم الصوت إلى الأبد.