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تكنولوجيا

هواتف لن يتوقف عمل واتساب بها.. تعرف عليها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
تعلن شركة فيسبوك نهاية كل عام عن أسماء الهواتف القديمة التي سيتوقف تطبيقها المخصص للمراسلات الفورية الشهير بـ "واتساب" WhatsApp، عن العمل عليها، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو أن عملاقة التواصل الاجتماعي تطرح كل مدة تحديثا جديد لتطبيق التراسل التابع لها.

وتحمل بعض الترقيات المنتظمة التي يحصل عليها تطبيق "واتساب" لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، بعض التحسينات والميزات الخاصة بالأمان، مما يجعل التطبيق يحتل مساحة أكبر من مساحة الهاتف، وعلى الرغم من أن هذه التحديثات لجميع مستخدمي منصة التراسل، إلا أن مساحة بعض الهواتف الذكية ذات المواصفات المنخفضة لا تتحمل تلك التحديثات الكبيرة الحجم.


كما تمنع التحديثات الجديدة التي يتلقاها تطبيق "واتساب" إصدارات أنظمة التشغيل القديمة من التمتع بالخدمة على هذه الهواتف، حيث تصبح هذه الأنظمة مع مرور الوقت قديمة مع إطلاق الشركة المالكة لها إلى إصدارات أحدث أو توقفها عن طرح ترقيات جديدة لدعم تلك الأنظمة القديمة.

ووفقا لما ذكره موقع "entrepreneur"، ستفقد بعض هواتف آيفون التي تعمل بإصدار نظام تشغيل قديم بداية من أوائل عام 2021، إمكانية تشغيل تطبيق "واتساب" حيث جميع أجهزة آيفون التي لا يحتوي على نظام تشغيل iOS 8 أو أقل، والتي تشمل جميع طرازات iPhone 4، والإصدارات السابقة التالية ستحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بها إلى iOS 9 أو أحدث لمواصلة استخدام "واتساب" وهي: 4S، و 5، و 5S ، و 5C، و 6 و 6S.

وبينما سيتوقف "واتساب" على هواتف أندرويد التي لديها إصدار أقدم لنظام التشغيل أندرويد 4.0.3، حيث لن يتمكن مالكو طرازات الهواتف المحمولة مثل HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr، إلى جانب جهاز سامسونج Galaxy S2، من مواصلة استخدام تطبيق التراسل التابع لفيسبوك بدءا من أوائل العام المقبل 2021.

وبحسب ما ذكره موقع "news18"، ستستمر الملايين من الهواتف الذكية في استخدام خدمة المراسلة الفوورية الأشهر في العالم "واتساب"، خلال العام المقبل، من بينها أجهزة أندرويد وآيفون الذكية والتي تعمل  بنظام التشغيل أندرويد Android، بدءا من الإصدار 4.0.3 أو أحدث، وعلى أجهزة آيفون iPhone التي تعمل بنظام iOS 9 أو أحدث. 
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