رغم تفشي السلالة المتحورة .. بريطانيا على أعتاب رفع قيود كورونا في هذا الموعد

من المتوقع أن تصبح بريطانيا خالية من القيود المشددة لفيروس كورونا "كوفيد-19" ، التي اتخذتها الأسبوع الماضي، بحلول نهاية فبراير2021، بعد أن حددت السلطات حاجة 15 مليون شخص إلى التطعيم باللقاح لإنهاء الإغلاق.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه مع قرب الموافقة على لقاح أكسفورد "الذي يغير قواعد اللعبة" في غضون أيام، تأمل الحكومة أن توفر جرعات كافية قريبًا لتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في غضون أسابيع.





وقال وزير اللقاحات نديم الزهاوي لصحيفة "صن" البريطانية، إنه من المرجح أن يتم منح الموافقة على لقاح أكسفورد يوم الاثنين، مع خطط لطرح الجرعات في البلاد بأكملها اعتبارًا من 4 يناير المقبل.





ومن المقرر أن تتم إضافة الملاعب الرياضية ومراكز المؤتمرات للمساعدة في حملة التلقيح، حيث يخطط الوزراء للحصول على مليوني جرعة في غضون أسبوعين.





من جانبه، قال المستشار ريشي سوناك، في مقال، إن الاختراقات التي حققت بشأن لقاحات فيروس كورونا- جنبًا إلى جنب مع اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - تشير إلى حقبة جديدة متفائلة للمملكة المتحدة.





وحسب "ديلي ميل"، يمكن لوكالة الأدوية والرعاية الصحية البريطانية أن تصرح باللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا في وقت مبكر من ليلة رأس السنة الجديدة.





يذكر أن بريطانيا طلبت من أكسفورد مسبقا الحصول على 100 مليون جرعة من لقاحها، للانضمام إلى 40 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر المعتمد والذي تم طرحه بالفعل.





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت عدد من الدول إغلاق حدودها أمام بريطانيا بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا بريطانية المنشأ.





ويقول العلماء إن المتغير قابل للانتقال بنسبة 40٪ -70٪ أكثر من السلالة الأصلية. وتقول عدة دول أخرى، بما في ذلك أستراليا وإيطاليا وهولندا ، إنها رصدت حالات إصابة بالسلالة الجديدة.