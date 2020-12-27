إزالة حالات تعد على مساحة 1015 مترا مربعا بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في السياق نفسه، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "الدلنجات - أبو المطامير - المحمودية"، اليوم الأحد، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.







وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 1015 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 700 م بقرى الوفائية وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن وقف أعمال صبة قواعد خرسانية ورفع تشوين طول ومعدات بناء.

- إزالة 2 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بناحية قرى ١٨ لحوم والشجاعة بأبو المطامير عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة حالتى تعدٍ بالمهد على الأرض الزراعية بمساحة ٦٥ م٢ بقرية سيدى عقبة بالمحمودية.





يذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور - الدلنجات- حوش عيسى - أبو حمص - شبراخيت"، نفذت أمس، السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.







وأسفرت الحملات عن إزالة 20 حالة تعدٍ على مساحة 3525 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2090 م٢ بنطاق مجلس قرية الابعادية ومجلس قرية نديبة بدمنهور عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة 4 حالات تعدٍ في المهد بمساحة 748 م بقرى المسين ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مبانٍ مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 330 م بنطاق قرية عزب حوش عيسى.

- إزالة 2 حالة تعدٍ بمساحة 192 م بقرى دمسنا وجواد حسني بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبية لبناء أعمدة وسملات.

- إزالة حالة تعدٍ بمساحة 165 م خارج الحيز العمراني بقرية كفر قشاش بشبراخيت عبارة عن سور بالطوب الأبيض.





ونفذت الوحدات المحلية لمراكز "بدر- أبو حمص- الدلنجات - شبراخيت"، أمس الأول، الجمعة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





أسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 1450 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وخارج الحيز بمساحة 710 أمتار مربعة عبارة عن أسوار ومبانٍ مخالفة بدون ترخيص بنطاق وحدة أبو بكر الصديق وبقرية منشأة عامر بوحدة أم صابر ببدر.

- إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 420 م٢ عبارة عن أعمدة وسملات خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض بزمام قرية بركة غطاس وقرية النخلة بأبوحمص.

- إزالة حالة تعدٍ بمساحة 200 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مبانٍ مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة فورية لحالة تعدٍ بمساحة ١٢٠م بعزبة الأنصارية التابعة لكفر السابي بشبراخيت عبارة عن حفر لعمل قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "إدكو - الدلنجات - أبوالمطامير"، الأربعاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.







وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 1795 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية بمساحة 1575 م٢ بقرية الحلواني بنطاق قرية المعدية بإدكو عبارة عن بناء أربعة حجرات داخل ٤ أسوار من الحجارة البيضاء.

- إزالة حالة تعدٍ بمساحة 120 مترا بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- تنفيذ إزالة فورية في المهد تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 100 م عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض بنطاق قرية الشجاعة بأبو المطامير.







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