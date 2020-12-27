مطروح تواجه فيروس كورونا بتكثيف الحملات على الأسواق

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .









وأكد شعيب ضرورة تكثيف جهود النظافة و التطهير وتعقيم المنشآت العامة و الأسواق وأماكن تجمع المواطنين بنطاق مدن محافظة مطروح .

وشن مركز مدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله حملة تعقيم وتطهير لسوق ليبيا ورش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





كما قام مركز ومدينة الحمام تحت اشراف رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة بحملة بتطهير وتعقيم وبالتعاون مع القيادات الشعبيه بحمله توزيع كمامات على أهالى المدينه بالشوارع الرئيسية والمترددين على سوق الخضار وحثهم على الالتزام بارتداء الكمامه والتباعد الجسدى حيث تم تشكيل فريق عمل لتوزيع الكمامات على رواد المدينه - مدخل المدينة- سوق الخضار - موقف السيارات - الوحدة الصحية بالموقف - شارع اسكندريه مع الاستمرار فى التوعيه للمواطنين.





بينما قام مركز ومدينة سيوة برئاسة العميد عصام عبد الغنى رئيس المدينة بتكثيف جهود النظافة والتطهير بعدة مناطق بالمدينة رئاسة مركز ومدينة سيوة مع تنفيذ حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بمنطقة الظافرية الشرقية، وذلك حرصًا على صحة و سلامة المواطنين، وكثف مركز ومدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر جهود التظافة بشوارع المدينة.









من ناحية أخرى شدد محافظ مطروح على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتفعيل كافة قرارات الدولة لمواجهة الاثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



