مصر تعزي باكستان في ضحايا تحطم مروحية عسكرية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها لجمهورية باكستان، حكومة وشعبًا، في ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية أمس، مما أسفر عن وفاة أربعة عسكريين باكستانيين.





وأكدت القاهرة في بيان لـــ وزارة الخارجية عن وقوفها مع جمهورية باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، وتقدمت ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الباكستاني.





وقال الجيش الباكستاني إن مروحية عسكرية تحطمت في منطقة جبلية شمال باكستان، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود بينهم الطياران.





وأضاف في بيان إن المروحية تحطمت أمس السبت في منطقة جيلجيت بالتستان "لأسباب فنية" أثناء نقل جثة جندي إلى المستشفى العسكري في سكاردو.





تشتهر Gilgit-Baltistan بسلاسل جبالها، وهي منطقة حكم ذاتي ذات أهمية استراتيجية تقع على حدود الصين وأفغانستان وكشمير التي تسيطر عليها الهند.