ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر تعزي باكستان في ضحايا تحطم مروحية عسكرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:05 م
صورة لــ مروحية
صورة لــ مروحية
Advertisements
محمد وديع
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها لجمهورية باكستان، حكومة وشعبًا، في ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية أمس، مما أسفر عن وفاة أربعة عسكريين باكستانيين.

وأكدت القاهرة في بيان لـــ وزارة الخارجية عن وقوفها مع جمهورية باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، وتقدمت ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الباكستاني.

وقال الجيش الباكستاني إن مروحية عسكرية تحطمت في منطقة جبلية شمال باكستان، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود بينهم الطياران.

وأضاف في بيان إن المروحية تحطمت أمس السبت في منطقة جيلجيت بالتستان "لأسباب فنية" أثناء نقل جثة جندي إلى المستشفى العسكري في سكاردو.

تشتهر Gilgit-Baltistan بسلاسل جبالها، وهي منطقة حكم ذاتي ذات أهمية استراتيجية تقع على حدود الصين وأفغانستان وكشمير التي تسيطر عليها الهند.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تدين الهجوم الإرهابي أمام مركز تعليمي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة دينية في باكستان

مصر تعزي في ضحايا زلزال بحر إيجة

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

ترشيحاتنا

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

ذات أهمية خاصة.. السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

اجتماع عاجل للجنة أزمة كورونا مساء اليوم للاستعداد لاحتفالات رأس السنة

أبرزها السفر للعمل بالخارج.. 3 حالات لحصول الموظف على إجازة بدون مرتب

كيف تتم امتحانات التيرم الأول لطلاب المدارس وسط أجواء كورونا؟ .. التعليم تجيب

بعد تلاوة أمر الإحالة.. ماذا قال محمود عزت عن اتهامات قضية اقتحام الحدود الشرقية

Advertisements

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

راحوا العيال في غمضة عين.. قصة اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة