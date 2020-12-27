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تكنولوجيا

أفضل 4 هواتف أندرويد تدعم تقنية الشحن السريع في 2020.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:00 م
تقنية شحن سريع
تقنية شحن سريع
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شيماء عبد المنعم
كان عام 2020، مليئا بالعديد من الهواتف الذكية المتطورة التي جلبت معها تقنيات شحن سريعة بدلا من التقنيات المتعارف عليها خلال الأعوام الماضية، حيث دمجت شركات تصنيع هواتف أندرويد ميزة الشحن السريع Fast charging، ببعض أجهزتها الرائدة وأيضا المتوسطة الفئة، وأجهزة أخرى تقدم تكنولوجيا الشحن الفائق السرعة Ultra-Fast Charging، حيث كانت شركة ريلمي إحدى الشركات الرائدة في تقديم هذه التقنية.

ووفقا لما ذكره موقع "androidauthority"، أصبحت تقنية الشحن السريعة إحدى الميزات التي يجب توفرها في أفضل هواتف أندرويد، حيث تدعم بعض الهواتف الآن شحن الهاتف الذكي في أقل من ساعة.



وقدمت بعض الشركات المصنعة في هذا العام قدرات شحن تبدأ من 65 واطً وتصل حتى إلى أكثر من 100 واط، من بينها سامسونج وهواوي وريلمي وأوبو، وفيما يلي نستعرض إليك أفضل الهواتف التي تقدم تقنية الشحن السريع خلال عام 2020.

1. هاتف شاومي  Xiaomi Mi 10 Ultra:

قدمت شركة شاومي من خلال هاتف Mi 10 Ultra، ميزة الشحن الفائق السرعة باستطاعة 120 واط، والتي يمكنها شحن بطارية بسعة 4500 مللى أمبير بنسبة 100% خلال 23 دقيقة فقط، ومن 0% إلى 41% في 5 دقائق، وذلك بفضل تقنية GaNالتي تتيح كفاءة أعلى في استخدام الطاقة مع اودرجات حرارة أكثر برودة، وهو لا يهدر سوى 7.3% من الطاقة التي يستمدها من منفذ الكهرباء.

Xiaomi Mi 10 Ultra

2. هاتف ريلمي Realme X50 Pro:

يحتل هاتف Realme X50 Pro، المرتبة الثانية في قائمة الهواتف ذات تقنية الشحن السريع، مع بطارية بقوة 4200 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السريع SuperDart من ريلمي بقدرة 65 واط، حيث يشحن الهاتف من 0% إلى 100% في 35 دقيقة.

Realme X50 Pro 5G

2. هاتف أوبو Oppo Find X2 Pro:

يأتي في المركز الثالث هاتف Oppo Find X2 Pro، ببطارية 4260 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السريع 65 واط يتم شحنها من 0 إلى 100% خلال 38 دقيقة.

Oppo Find X2 Pro


3. هاتف هواوي Huawei Mate 40 Pro:

بينما حل هاتف Huawei Mate 40 Pro من شركة هواوي في المركز الخامس، حيث يستغرق شحن بطارية بقوة 4400 مللى أمبير، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط من 0% إلى 100 % في 49  دقيقة.

Huawei Mate 40 Pro
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