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رياضة

بشهادة خالد الغندور.. كيف يخطط بيراميدز لصفع الزمالك على طريقة رمضان صبحي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:26 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو الحلوانى

وجه الإعلامى خالد الغندور انتقادات لاذعة إلى نادي بيراميدز بعد دخوله فى مفاوضات مباشرة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة.


وقال خالد الغندور إن بيراميدز عرض على مصطفى محمد 100 مليون جنيه نظير الانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم الكروى الحالي، مشيرا إلى أن ما يفعله بيراميدز "عيب"، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد رسمي مع الزمالك ولا يحق لأى نادي الدخول فى مفاوضات معه دون استئذان الزمالك.


وشهدت الأيام الماضية أزمة عنيفة بين مسئولى الزمالك ومصطفى محمد المهاجم الأبرز فى الفريق بسبب تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء فى الوقت الحالى وتحقيق حلم الاحتراف بعد تلقيه عدد من العروض القوية فى الفترة الأخيرة.


وطالب مسئولو الزمالك اللاعب مصطفى محمد بالتمهل فى الرحيل عن الزمالك والانتظار حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما يرفضه اللاعب بشكل تام، وبدأ اللاعب فى إظهار حالة العصيان فى وجه الزمالك بالتغيب عن تدريبات الفريق على مدار الأيام الماضية كوسيلة ضغط.



فى المقابل ، يرى بيراميدز انضمام مصطفى محمد لهم بمثابة صفقة من العيار الثقيل فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق للفريق فى الخط الهجومى.

كان بيراميدز نجح فى خطف رمضان صبحى نجم الأهلى فى صفقة هزت عرش الكرة المصرية خاصة وأن اللاعب كان مرتبطا بشكل قوى بجماهير النادى الأهلى إلا أن بيراميدز نجح فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع اللاعب وناديه الأصلى " هيدرسفيلد الإنجليزي ".

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