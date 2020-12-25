ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد الغندور: زيادة قوائم لاعبي الدورى إلى ٣٥ فى صالح كبار الأندية فقط

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements
يسرى غازى

علق خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق على زيادة قوائم أندية الدورى الممتاز إلى ٣٥ لاعبا.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن زيادة قوائم أندية الدورى المصرى من ٣٠ لاعبا إلى ٣٥ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال خالد الغندور فى تصريحات خاصة لصدى البلد: قرار زيادة أعداد قائمة لاعبي الأندية الى 35 لاعبا يصب فى صالح الأندية الكبيرة فقط.


تابع : كبار أندية الدورى التى تشارك فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية والبطولة العربية  لديها المال من أجل التعاقد مع لاعبين من الأندية الأخرى لدعم صفوفها لدى المشاركة فى البطولات المحلية والقارية وعلى المستوى العربي.

أضاف : لكن الأكثرية من الأندية لن تستفيد من قرار زيادة قوائم اللاعبين إلى ٣٥ لكونها لا تمتلك الموارد المالية التى تمكنها من استقدام عناصر جديدة لتدعيم صفوفها فى المسابقات المحلية.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة في مد القيد المحلي

بسبب كورونا.. CAF: زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية إلى 40 لاعبا

رضا عبدالعال يطالب بتأجيل نهائي القرن

دعوة الأندية لتشكيل الروابط بداية يناير المقبل

اللجنة الثلاثية تدعو الأندية لتشكيل الروابط.. وتطالب بإعادة مباراة منتخب الشباب مع تونس

إيقاف سفر الفرق الرياضية.. اللجنة الثلاثية تصدر 9 قرارات في اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

نصاب محترف .. سيدة تبلغ الشرطة عن زوج ابنتها بعد أول يوم زواج

وزير النقل: إنشاء خط سكة حديد جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول ٥٠ كم

بعد الاستيقاظ .. 3 عادات صحية يجب فعلها لمد الجسم بالطاقة

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بعد تصريحها الجريء في برنامج تليفزيوني.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب العمل .. لا إثم عليك في هذه الحالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط