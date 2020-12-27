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أخبار العالم

اكتشاف حالتين.. سلالة كورونا الجديدة تصل الأردن

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:45 م
رصد حالتي إصابة بسلالة
رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة في الأردن
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في الأردن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.

وأكدت وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور في الأردن قادمتين من بريطانيا، وفقا لوكالة "عمون".

كانت منظمة الصحة العالمية أكدت رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في 8 دول أوروبية، داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية.

وأغلقت دول أوروبية عدة وعواصم عربية الحدود الجوية والبحرية والبرية مع بريطانيا، على خلفية تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في إنجلترا، أسرع انتشارا.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن وباء كورونا،  لن يكون الأخير وأن الأوبئة حقيقة، ولم تؤكد المنظمة ما إذا كانت السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا أشد خطورة من النسخة الحالية.
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