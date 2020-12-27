تعرف على جداول امتحانات نصف العام لمراحل التعليم المختلفة بعد التعديل فى القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الجداول الكاملة لامتحانات نصف العام الدراسي 2020/2021 لمرحلة التعليم العام والفني الثانوي التجاري والصناعي والفندقي بمختلف أنواعه وذلك عقب تعديل.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني يوم السبت الموافق 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021 وذلك من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

من ناحية اخرى عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع رؤساء لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2020 بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية.

واستمع الفيومى خلال الاجتماع لأهم المعوقات والمشاكل وآراء الموجهين لحل المشكلات.

كما أكد ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين العمل والهدوء داخل لجان التقدير، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد في الحجرات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل وخارج لجان التقدير.

كما ناقش تحديد عدد الحجرات الخاصة بالتقدير وضرورة توفيرها وتوفير كل الإجراءات الاحترازية بها.

وحذر الفيومى من تناول أي مشروبات أو التدخين داخل لجان التقدير والالتزام بفترة العمل كاملة دون الاستعجال ومراعاة الدقة والأمانة من أجل مصلحة أولادنا الطلبة.

وأكد أن الجميع شركاء معا في القرار والهدف هو إعطاء كل طالب حقه وتقدير مجهوده المبذول طوال النصف الدراسي الأول قائلا: لا واسطة ولا محسوبية في الامتحانات.

من ناحية اخرى عقد عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع مديري المراحل التعليمية، والموجهين الأوائل، لمناقشة كيفية عقد امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي والخامس الابتدائي.

جرى خلال الاجتماع التنبيه على مديري المراحل والموجهين، بتطبيق ما جاء باجتماع مدير الإدارات التعليمية مع السيد الفيومي وكيل الوزارة، والذي شدد على أن تكون امتحانات الصف الخامس الابتدائي فترة مسائية أما الثاني الإعدادي فترة مسائية يوم 5 يناير، حيث يؤدي فيها الطلاب امتحانات التربية الدينية والتربية الفنية.

كما شدد مدير الإدارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.