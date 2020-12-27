ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تشتري مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا من الصين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:46 م
لقاح كورونا الصيني
لقاح كورونا الصيني في ايران
Advertisements
على صالح
قررت إيران شراء مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا من الصين، وستوفر شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر 150 ألف إلى 200 ألف جرعة أخرى ، وفقًا لرئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني كريم همتي.

وأشار رئيس الهلال الأحمر إلى وجود عقبات أمام شراء اللقاح الإيراني المتضرر من العقوبات.


ونقلت وكالة أنباء إيلنا عن همتي قوله، إن "جمعية الهلال الأحمر ستشتري مليون جرعة لقاح من الصين ، والباقي حوالي 20 مليون جرعة ستقدمها وزارة الصحة".

ووفقا له ، سيتم توفير 150.000-200.000 جرعة أخرى من قبل شركة فايزر.

في نوفمبر ، قال وزير الصحة سعيد نمكي إن إيران تخطط لشراء ما لا يقل عن 41 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا لنحو 20 مليون شخص. تعتزم الجمهورية الإسلامية الحصول على اللقاحات عبر مرفق COVAX الدولي ، والإنتاج المشترك مع الدول الأخرى والشراء المباشر من الشركات المصنعة الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل إيران على تطوير لقاحات محلية. أبلغت وزارة الصحة سبوتنيك أنها تتوقع أن يكون أول واحد جاهزًا بحلول الربيع ، والآخر اثنان أو ثلاثة بحلول الصيف.

كما أعربت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق عن اهتمامها بلقاحات COVID-19 الروسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي في العالم

بعد نجاح لقاح فايزر.. رئيس وزراء بريطانيا يحذر مواطنيه: تمسكوا بالإجراءات

20 مليون جرعة.. إسبانيا تتسابق للحصول على لقاح فايزر ضد كورونا

بايونتيك الألمانية: لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا» فى ديسمبر

قفزة جديدة.. إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

في 24 ساعة.. إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

ليس المسدد الأول لركلات الجزاء.. كلوب يصدم صلاح بتصريح جديد

شاهد.. الجيل الجديد من هيونداي توسان 2022 بخيار هجيني

بعد تهديدات تركية خطيرة.. الجيش الليبي يتوعد أنقرة

نشرة الفن .. تعافي دانا حمدان من كورونا .. محامي أصالة يفجر مفاجأة حول طلاقها من طارق العريان

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

علاج بيتي لوجع الأسنان في أسرع وقت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير البشرية سيتغير.. حكاية العرافة بابا فانجا وتوقعاتها "المفزعة" في 2021

هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان

مهما كبرت.. 7 حيل تجعل الجسم رشيقا ونشيطا لآخر العمر