إيران تشتري مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا من الصين

قررت إيران شراء مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا من الصين، وستوفر شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر 150 ألف إلى 200 ألف جرعة أخرى ، وفقًا لرئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني كريم همتي.

وأشار رئيس الهلال الأحمر إلى وجود عقبات أمام شراء اللقاح الإيراني المتضرر من العقوبات.

ونقلت وكالة أنباء إيلنا عن همتي قوله، إن "جمعية الهلال الأحمر ستشتري مليون جرعة لقاح من الصين ، والباقي حوالي 20 مليون جرعة ستقدمها وزارة الصحة".

ووفقا له ، سيتم توفير 150.000-200.000 جرعة أخرى من قبل شركة فايزر.

في نوفمبر ، قال وزير الصحة سعيد نمكي إن إيران تخطط لشراء ما لا يقل عن 41 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا لنحو 20 مليون شخص. تعتزم الجمهورية الإسلامية الحصول على اللقاحات عبر مرفق COVAX الدولي ، والإنتاج المشترك مع الدول الأخرى والشراء المباشر من الشركات المصنعة الأجنبية.





بالإضافة إلى ذلك ، تعمل إيران على تطوير لقاحات محلية. أبلغت وزارة الصحة سبوتنيك أنها تتوقع أن يكون أول واحد جاهزًا بحلول الربيع ، والآخر اثنان أو ثلاثة بحلول الصيف.





كما أعربت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق عن اهتمامها بلقاحات COVID-19 الروسية.