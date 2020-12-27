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أخبار العالم

عاصفة بيلا تجتاح فرنسا وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل.. شاهد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:34 م
عاصفة بيلا تضرب سواحل
عاصفة بيلا تضرب سواحل فرنسا
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قسم الخارجي
اجتاحت العاصفة "بيلا" أجزاء من شمال غرب فرنسا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

وأدت العاصفة "بيلا" المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة إلى انقطاع الكهرباء وتضرر آلاف المنازل في الشمال الفرنسي.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 12 ألف منزل، منها نحو 6 آلاف في منطقة نورماندي.

ورفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب في معظم أنحاء البلاد، بينما تضررت آلاف الأسر جراء انقطاع الكهرباء وسوء الأحوال الجوية.

وتسببت العاصفة في اضطراب حركة الملاحة الجوية في بعض المطارات، وتأخر عدد من الرحلات، فيما أغلقت العاصمة باريس الحدائق والمتنزهات حفاظا على السلامة العامة.

وبحسب التقارير، انقطعت الكهرباء عن نحو 18 ألف أسرة في مختلف أنحاء المنطقة بسبب الرياح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا مقاطع فيديو، تظهر قوة العاصفة "بيلا" والأضرار التي لحقت ببعض المباني جراء سوء الأحوال الجوية.
عاصفة بيلا تجتاح فرنسا وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل.. شاهد
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