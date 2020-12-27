خليك في الأمان.. 3 خطوات للعناية بمنظومة الفرامل فى السيارة

تعتبر الفرامل من الأمور الهامة للغاية بالمنظومة الحركية للسيارة، فهي صاحبة الكلمة الأولى في إعطاء أمر التوقف وتهدئة السرعة، وهي ايضا بمثابة المنقذ في العديد من الحالات الخطيرة، فإذا قابلت يوما احد المطبات العنيفة أو تعارضت مع سيارة اخرى أو مررت بموقف يجعلك تلجأ إلى الوقوف الحتمي، فلابد من أن تمتلك في هذه اللحظة فرامل قوية تمنحك أفضلية التوقف.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 3 خطوات هامة للعناية بالفرامل وتجعلها قادرة على اتمام مهامها بنجاح.





1- تيل الفرامل

عند الضغط على دواسة الفرامل و سماع أصوات صفير حادة، فهذا يعد جرس انذار واضح، يفيد أن الحالة العامة لتيل الفرامل أصبحت سيئة للغاية، وفي هذه الحاله يجب تغييرها على الفور، ولكن علينا أن ننتبه جيدا بشراء المنتج الاصلي، و الابتعاد تماما عن المنتجات المقلدة، والتي تتعرض للتلف سريعا، وتحدث أصوات احتكاكات ة ضوضاء مزعجة مرة اخرى.





2- زيت الفرامل

يعرف بزيت الباكم ويوجد داخل علبة بلاستيكية اسفل غطاء المحرك، ومن الضروري قياس ومتابعة منسوب هذا الزيت، وفي حالة نقصانه فيجب زيادة منسوبه سريعا والاهتمام بنوع الزيت وذلك للحصول على منتج يحمل نفس الخصائص المطلوبة لاتمام باقي العملية الميكانيكية بنجاح.





3- فرامل اليد

ربما يقع العديد من قائدي السيارات بمشكلة كبيرة وهي نسيان فرامل اليد مرفوعة أو منخفضة بعض الشيء والإنطلاق نحو الطرقات، وهذا الأمر ينال من الفرامل الخلفية للسيارة ويؤثر بشدة على أدائها الحركي.