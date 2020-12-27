ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خليك في الأمان.. 3 خطوات للعناية بمنظومة الفرامل فى السيارة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
تعتبر الفرامل من الأمور الهامة للغاية بالمنظومة الحركية للسيارة، فهي صاحبة الكلمة الأولى في إعطاء أمر التوقف وتهدئة السرعة، وهي ايضا بمثابة المنقذ في العديد من الحالات الخطيرة، فإذا قابلت يوما احد المطبات العنيفة أو تعارضت مع سيارة اخرى أو مررت بموقف يجعلك تلجأ إلى الوقوف الحتمي، فلابد من أن تمتلك في هذه اللحظة فرامل قوية تمنحك أفضلية التوقف.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 3 خطوات هامة للعناية بالفرامل وتجعلها قادرة على اتمام مهامها بنجاح.

1- تيل الفرامل 
عند الضغط على دواسة الفرامل و سماع أصوات صفير حادة، فهذا يعد جرس انذار واضح، يفيد أن الحالة العامة لتيل الفرامل أصبحت سيئة للغاية، وفي هذه الحاله يجب تغييرها على الفور، ولكن علينا أن ننتبه جيدا بشراء المنتج الاصلي، و الابتعاد تماما عن المنتجات المقلدة، والتي تتعرض للتلف سريعا، وتحدث أصوات احتكاكات ة ضوضاء مزعجة مرة اخرى.

2- زيت الفرامل
يعرف بزيت الباكم ويوجد داخل علبة بلاستيكية اسفل غطاء المحرك، ومن الضروري قياس ومتابعة منسوب هذا الزيت، وفي حالة نقصانه فيجب زيادة منسوبه سريعا والاهتمام بنوع الزيت وذلك للحصول على منتج يحمل نفس الخصائص المطلوبة لاتمام باقي العملية الميكانيكية بنجاح.

3- فرامل اليد 
ربما يقع العديد من قائدي السيارات بمشكلة كبيرة وهي نسيان فرامل اليد مرفوعة أو منخفضة بعض الشيء والإنطلاق نحو الطرقات، وهذا الأمر ينال من الفرامل الخلفية للسيارة ويؤثر بشدة على أدائها الحركي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطوات مهمة لإيقاف السيارة عند تعطل الفرامل

علامات هامة تنذرك بتلف «مساعدين» سيارتك.. تعرف عليها

في خطوات.. تعلم قيادة السيارات الأوتوماتيك والمانيوال

في 6 خطوات.. أفضل طريقة لبيع سيارتك المستعملة بأعلى سعر

فى 4 خطوات فقط..افحص سيارتك بنفسك

تعرف على أعراض تلف ديسك الفرامل "الطنابير"

ترشيحاتنا

يصحح الخطأ .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

بفستان أسود.. فيفي عبده تتألق من جديد على الشاطئ

وفاة حفيدة عمر الحريرى

الزمالك يكشف حقيقة إزالة لافتة تركي آل الشيخ

مرحلة صعبة والكل عاوز فلوسه.. كواليس الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب نمو السرطان.. فوائد لن تصدقها لتناول القلقاس

شاهد.. ظهور الشكل النهائي لـ جيب جراند شيروكي 2022

سيارة احتفالات سانتا كلوز الخاصة من لكزس الأمريكية.. شاهد