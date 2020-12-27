عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق دورة تدريبية لـ50 إماما من أفغانستان بمنظمة الخريجين

انطلقت اليوم بالمقر الرئيس للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، الدورة التدريبية الشرعية لخمسين إماما وواعظا من دولة أفغانستان من خريجي الأزهر الشريف، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع فرع المنظمة -تحت التأسيس- في أفغانستان.





تأتي الدورة انطلاقا من دور الأزهر الشريف والمنظمة في تقديم برامج تدريبية متطورة، تهدف لتخريج أئمة ودعاة مؤهلين؛ وفقا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي؛ ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف، ونشر منهج الإسلام الوسطي في بلادهم.





حضر افتتاح الدورة، الوزير قاسم حليمي، وزير الإرشاد والحج الأفغاني، والمستشار محمد عبد الحليم، القنصل المصري بأفغانستان، والدكتور أيمن صلاح، رئيس البعثة الأزهرية.





وفي كلمته للمتدربين، أكد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة- حرص فضيلة الإمام الأكبر أ.د محمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، على إعداد الأزهريين حول العالم، وتزويدهم بكافة الأدوات التي تساعدهم للقيام بدورهم الدعوي، وتحقيق ما هو منوط بهم في تقديم صورة صحيحة لوسطية الإسلام.



