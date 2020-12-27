ديلي ميل: بريطانيا ستكون خالية من قيود كورونا نهاية فبراير المقبل

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه يمكن أن تكون بريطانيا خالية من قيود الحجر الصحي المشددة بحلول نهاية فبراير ، بعد أن حدد الوزراء 15 مليون شخص يحتاجون إلى التطعيمات لإنهاء الإغلاق.

مع توقع الموافقة على لقاح أكسفورد الذي يغير قواعد اللعبة، في غضون أيام ، تأمل الحكومة أن تتوفر جرعات كافية قريبًا لتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في غضون أسابيع.

فيما قال وزير اللقاحات نديم الزهاوي لصحيفة ذا صن أنه من المرجح أن يتم منح الموافقة يوم الاثنين ، مع خطط لطرح اللقاح في البلاد بأكملها اعتبارًا من 4 يناير .

واوضحت الصحيفة أنه سيتم إتاحة الملاعب الرياضية ومراكز المؤتمرات للمساعدة في هذا الجهد ، حيث يخطط الوزراء للحصول على مليوني لقاح في غضون أسبوعين.