جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقات الشعر الفصحى والعامي والغنائي والإلقاء والخطابة والإنشاد الديني

أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان عن نتائج مسابقات شعر الفصحى والشعر العامي والشعر الغنائي والإلقاء والخطابة والإنشاد الديني، والتي أقيمت في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والفنية والثقافية التي تثري الوجدان وتنمي روح التنافس الشريف وتكتشف المواهب من بين الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





جاءت نتائج المسابقة كالآتي:





مسابقة شعر الفصحى:

المركز الأول الطالب عبد الرحمن خالد جمعة كلية التمريض، المركز الثاني الطالب يوسف عبد العظيم محمد كلية الآداب، المركز الثالث معاذ الأمير محمود كلية الطب.





مسابقة شعر العامية:

المركز الأول محمد إبراهيم العادلي كلية الصيدلة، المركز الثاني عبد الرحمن خالد جمعة كلية التمريض، المركز الثالث مها رجب محمد كلية التعليم الصناعي.





مسابقة الشعر الغنائي:

المركز الأول محمود رمضان محمد كلية الآداب، المركز الثاني أحمد عبد الودود فرغلي كلية التربية الموسيقية ، المركز الثالث هديل علاء الدين كمال كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.





مسابقة الإلقاء:

المركز الأول هبة الله عبد الحميد كلية الفنون الجميلة، المركز الثاني مهند حسام الدين محمد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المركز الثالث عبد الله أنور عبد المتجلي كلية الآداب.





مسابقة الخطابة:

المركز الأول بلال زاهر إبراهيم كلية الآداب، المركز الثاني محمد أحمد محمد كلية الهندسة بالمطرية ، المركز الثالث دنيا سامي محمد كلية الخدمة الإجتماعية.





مسابقة الإنشاد الديني :

المركز الأول محمد أحمد محمد كلية الفنون التطبيقية، المركز الثاني أنس أشرف حسن كلية العلوم، المركز الثالث منى نبيل سيد كلية التربية الموسيقية.





وقام بتحكيم مسابقة الشعر الفصحى : الدكتور عزت محمد جاد المولى ، قسم اللغة العربية بكلية الآداب الدكتورة فاطمة العيدي، قسم اللغة العربية بكلية الآداب

شعر العامية: الدكتور عزت جاد، قسم اللغة العربية بكلية الآداب الدكتورة فاطمة الصعيدي، قسم اللغة العربية بكلية الآداب

مسابقة الإلقاء : الدكتورة فاطمة الصعيدي، قسم اللغة العربية بكلية الآداب

مسابقة الخطابة: الدكتور عصام محمود أحمد، قسم اللغة العربية بكلية الآداب

مسابقة الشعر الغنائي: عادل حلمي عبد الصمد، شاعر غنائي

مسابقة الإنشاد الديني : الدكتورة منال محمد علي كلية التربية الموسيقية ، الدكتورة منال العفيفي محمود كلية التربية الموسيقية.



