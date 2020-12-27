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رياضة

السومة يقود الأهلي لفوز صعب على الرائد في الدوري السعودي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق نادي الأهلي السعودي، فوزا صعبا على الرائد مساء اليوم الأحد ( 2 – 1)، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

وافتح نيمانجا نيكوليتش التسجيل للرائد من ركلة جزاء عند الدقيقة 13، واستطاع الأهلي تسجيل هدف التعادل عن طريق ألكسندرو ميتريتا في الدقيقة 55.

وخطف عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي، هدف الفوز في الدقيقة 92 قبل النهاية بلحظات، ليظفر الأهلي بنقاط المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة وأصبح في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، فيما توقف رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي السعودي في المواجهة المقبلة مع التعاون يوم 2 يناير المقبل، فيما سيلاقي الرائد فريق القادسية في الثاني من يناير أيضا.
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