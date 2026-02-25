قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تشهد الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر بمركز إعداد القادة بدمنهور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها منطقة البحيرة الأزهرية بقاعة إعداد القادة بمدينة دمنهور، احتفالًا باليوم السنوي لـلجامع الأزهر، بمناسبة مرور 1086 عامًا على تأسيسه وإقامة أول صلاة به في السابع من شهر رمضان المبارك.

والمقامة برعاية الامام الاكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، وفضيلة الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، وفضيلة الشيخ حمدي الأطرش رئيس منطقة وعظ البحيرة، والدكتور عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

حيث استُهلت الاحتفالية بالسلام الوطني الجمهوري، ثم تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم للشيخ أحمد العطار، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول نشأة الجامع الأزهر ومسيرته الممتدة عبر أكثر من عشرة قرون من العطاء العلمي والدعوي.

وفي كلمتها، هنأت الدكتورة جاكلين عازر جميع الحضور بحلول شهر رمضان الكريم، كما أرسلت تهنئه خاصة إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، لرعايته الكريمة لهذه المناسبة، مؤكدة أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم والاعتدال، وحصنًا لنشر صحيح الدين وقيم الوسطية.

وأشارت المحافظ إلى أن الأزهر عبر تاريخه العريق جمع بين أصالة التراث ومواكبة متغيرات العصر، فأسهم في تخريج أجيال تجمع بين العلوم الشرعية والحديثة، وتنشر قيم التعايش واحترام الإنسان.

كما أكدت اعتزاز محافظة البحيرة بالتعاون المثمر مع المنطقة الأزهرية وكليات جامعة الأزهر بالمحافظة، والتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بما يخدم أبناء البحيرة ويدعم جهود التنمية.

ومن جانبه، أكد فضيلة الدكتور منصور أبو العدب أن الأزهر الشريف ظل عبر تاريخه حصنًا للقرآن الكريم وعلومه، وأن مدارس الإقراء الأزهرية خرّجت أجيالًا من علماء القراءات.

وأشار إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية يواصل تطوير مناهجه وإعداد معلميه وأئمته وفق معايير علمية دقيقة، مع الاهتمام بذوي الهمم، وتنظيم مسابقات الحفظ والتجويد والقراءات لترسيخ روح التنافس الشريف وخدمة القرآن الكريم.

وتضمنت الاحتفالية كلمة للدكتور أحمد سعد ناجي أستاذ البلاغة والنقد والعميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، تناول خلالها رسالة الأزهر العالمية في خدمة كتاب الله ونشر الوسطية.

كما ألقى فضيلة الشيخ حمدي الأطرش كلمة بعنوان "القرآن الكريم منهج أصيل في الدعوة إلى الله".

وشهدت الفعاليات كلمة بعنوان "نماذج نسائية خدمت القرآن الكريم" ألقتها ممثلة الواعظات بالمحافظة، إلى جانب فقرة فنية لأحد الموهوبين بالتعاون بين الإدارة المركزية ومنطقة الوعظ.

كما تناول القمص سيلا سامي ممثل عن الكنيسة وبيت العائلة دور المؤسسة في دعم الاستقرار المجتمعي، فيما استعرض وكيل وزارة الأوقاف كلمة بعنوان "أبناء الأزهر في دولة التلاوة"، وتحدث ممثل منظمة خريجي الأزهر عن دور الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين علميًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وواصل الحفل فعالياته بعرض فيلم تسجيلي عن الجامع الأزهر من إنتاج المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أعقبه حديث لممثل أروقة الأزهر بالمحافظة حول ثمار عناية الأروقة بالقرآن الكريم.

واختُتمت الاحتفالية بفقرة إنشادية، ثم مراسم التكريم، حيث قام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية بإهداء الدروع للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور شادي المشد نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

حضر الاحتفالية: عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والعميد أ.ح حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة رشا فوزي مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات، وا/ محمد مسعود رئيس مركز ومدينة دمنهور، وم/ زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

البحيرة محافظ البحيرة مديرية الأوقاف بالبحيرة الجامع الازهرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود في ذكرى تأسيس الجامع الأزهر: نحتفل بصرح وقف في وجه طوفان التغريب

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج

هل تجب الزكاة على أموال جهاز العروسين؟.. عطية لاشين يحسم الجدل

زكاة الفطر وحكامها

زكاة الفطر .. الإفتاء توضح أحكامها وتوقيتها ومشروعية إخراجها نقدًا

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد