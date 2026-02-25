بدء تطوير منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور ببورسعيد

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالبدء الفوري في تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد والمهندسة أمل الألفي مدير إدارة التنمية الحضرية، واللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المختصة

ووجه محافظ بورسعيد بأن تشمل أعمال التطوير رصف الطرق ورفع كفاءتها، وزيادة معدلات الإضاءة العامة، والتوسع في أعمال التشجير والمساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وخلق بيئة سكنية متكاملة وآمنة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن خطة التطوير تستهدف إحداث نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة في التنفيذ، مع المتابعة المستمرة للأعمال ميدانيًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ رؤيتها لتطوير مختلف المناطق السكنية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز من جهود التنمية الشاملة على أرض بورسعيد