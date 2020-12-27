في سهرة خاصة.. أحمد شيبة وعمر كمال يحتفلان بليلة رأس السنة على قنوات "النهار"

في سهرة غنائية خاصة، ليلة رأس السنة، تقدم شبكة قنوات "النهار" حفلًا غنائيًا، مع نجما الأغنية الشعبية أحمد شيبة وعمر كمال، وذلك في ضيافة الإعلامية ياسمين الخطيب وأحمد الهواري.





ويقدم "شيبة وكمال"، خلال السهرة المميزة التي ستبدأ في تمام الساعة 11 مساءً، عدد من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة للعديد من الأغاني الحصرية التي تعرض لأول مرة.





كما يتحدث كلًا منهما عن أحدث أعمالهما ومفاجآت خاصة وكواليس حصرية تعرض لأول مرة وعن أحلامهما في 2021.





وأشارت قناة النهار"، إلى أن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات نجما الأغنية الشعبية أحمد شيبة وعمر كمال.





كما أكدت القناة حرصها على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصري؛ والمنافسة بين القنوات؛ وعلى ذلك تحضر القناة مفاجآت أخرى للجمهور المصري والعربي في ليلة رأس السنة.



