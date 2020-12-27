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أخبار البلد

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال الهاتفي تناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وتوافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل على المستويين الإقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح.

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