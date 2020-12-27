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رياضة

60 دقيقة.. سيراميكا يضغط وبيراميدز يكثف دفاعاته

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:00 م
سيراميكا وبيراميدز
سيراميكا وبيراميدز
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 60 دقيقة من مواجهة بيراميدز ومنافسه سيراميكا كليوباترا بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول..
بدأ اللقاء بضغط متقدم من بيراميدز على سيراميكا كليوباترا، واستحوذ سيراميكا على الكرة بطريقة جيدة ولكن في الخط الخلفي دون التقدم للهجوم.

ثم انتشر لاعبي سيراميكا بشكل جيد وشكلوا هجمة على مرمى شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ولكن تخرج الى ركنية أولى. 

ومن بعدها رد بيراميدز على هجوم كليوباترا بهجمة منظمة وصلت بتمريرتين الى مرمى عامر عامر، ولكن سقط جون أنطوي مهاجم بيراميدز داخل منطقة الجزاء مطالبًا بركلة جزاء.

ولم يحتسب حكم المباراة الكرة خطأ واعتبر اللاعب سقط دون أن يقترب منه أحد.

وفي الدقيقة 13 من عمر المباراة تمكن علي جبر مدافع فريق بيراميدز من تسجيل الهدف الأول للفريق السماوي عن طريق متابعة مميزة للكرة أسكنها شباك عامر عامر. 

ولم تهدأ لاعبي سيراميكا كليوباترا منذ اهتزاز شباكهم، وزادت الالتحامات والكرات الجانبية من كليوباترا ولكن دون ادراك التعادل.

وحاول أحمد الشيخ لاعب بيراميدز التوغل بين دفاعات سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 22 من عمر المباراة وسدد كرة قوية ولكن صنع الدفاع حائط بشري تصدى للكرة.

وحصل سيراميكا على رلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، ولكن لم ستغل لاعبي الفريق الكرة وتخرج الى ركلة مرمى لصالح بيراميدز.

واستمرت الكرة بين اقدام بيراميدز لدقائق، وفي خطأ من دفاع كليوباترا توغل أحمد فتحي من الجبهة اليمنى ومرر كرة رائعة لعمر جابر الذي سددها في السماء.


وانطلق هجوم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ووصل في كرة مرتدة سريعة ولكن خرج شريف اكرامي من مرماه لينقذ فريقه من هجمة كادت أن تدرك التعادل لصالح كليوباترا.

وفي لفتة مهارية رائعة من شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا، راوغ دفاع بيراميدز في هجمة رائعة كادت أن تدرك التعادل لفريقه ولكن تمكن دفاع بيراميدز من اخراجها لركنية.

وأهدر رجب بكار فرصة محققة لتحقيق هدف سيراميكا كليوباترا الأول بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء بطريقة غريبة رافضًا هدية محمد ابراهيم.

وانتهى شوط المباراة الأول بكرة خيالية لشريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا سددها من ركلة حرة مباشرة، ولكن مرت بجوار المرمى .

الشوط الثاني.. 

أجرى فريق سيراميكا كليوباترا التبديل الأول بخروج محمد حسن ونزول محمد مسعد لتدعيم صفوف الهجوم لإدراك التعادل في النصف الثاني من المباراة. 

واصل كليوباترا الضغط بشكل قوي على منافسه بيراميدز، منذ الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني ولكن لم يتمكن الوصول الى مرمى شريف اكرامي. 

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة، وصل لاعبي فريق سيراميكا من الناحية اليسرى عن طريق محمد ابراهيم، الذي مررها الى شريف دابو الذي سددها ولكن كان لها اكرامي بالمرصاد.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار.
خط الوسط: كوامي بونسو، ومحمد إبراهيم، ومحمد توني، ومحمد حسن.
خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين


وجاء التشكيل بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي 

خط الهجوم: جون أنطوي 

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