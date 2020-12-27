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منوعات

ولا في الأفلام.. رجل أهدى حبيبته هدية كشفت لها سرا مخيفا عن عائلتها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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نهى حمدي
قادت الصدفة البحتة رجل إلى كشف سر غامض عن عائلة حبيبته، فكانت الهدية التي أعدها لتكن مفاجأة لها في عيد الميلاد بمثابة قنبلة موقوتة التي أنفجرت في وجه ووجه حبيبته فور فتحها.

قال الرجل الذي لم يكشف عن هويته، أنه اشترى هدية عيد الميلاد لحبيبته ولكنها كشفت سرًا مروعًا للعائلة، فكانت الهدية عبارة عن النصف الآخر من مجموعة اختبار الحمض النووي لتتبع عائلتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

حيث قام بتتبع نسل  والديها، ولكن يبدو أن أحد الوالدين أبقى ماضيه سرًا ، حيث كشف اختبار الحمض النووي عن سر كان مخبأ لمدة 30 عامًا، حيث جاء في التقرير أن لحبيبته أخت ولكن ليست شقيقتها. 

ترك هذا التحليل حبيبته في ذهول وهاتفت أمها على الفور، التي اخذت الأمر على محمل السخرية في البداية قبل أن ترتبك وتعترف بالحقيقة لابنتها.

وتكشف الأم عن سرها الذي طالما خبأته لأعوام طويلة، وهي انها انفصلت لفترة عن والدها وعادت لحبيبها السابق ووقتها أنجبت شقيقتها ثم تركتها مع حبيبها وعادت إلى والدها مرة أخرى، وأخفت الأمر عن الجميع".
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