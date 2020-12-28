أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 28-12-2020

سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لأحدث بيانات 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. واصلت أ سعار الدولار في البنوك حالة الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28-12-2020 لليوم الرابع، وسجلفي البنك المركزي المصري وفقا لأحدث بيانات 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.









سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB الإمارات دبي الوطني، مصر، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي".





سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.









أسعار الدولار اليوم في البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التنمية الصناعية، بلوم، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB" مسجلا 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .







