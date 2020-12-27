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اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 27-12-2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية استقرارا لليوم الرابع علي التوالي وتحديدا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-12-2020، وذلك منذ  قرار تثبيت أسعار الفائدة بالبنوك الخميس الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، قد سجل 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني حيث سجل 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي  المصري، التجاري الدولي CIB الإمارات دبي الوطني، مصر،  الاسكندرية، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التنمية الصناعية،  بلوم، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB" مسجلا 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  .

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع  في بنوك " قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، البركة،أبوظبي التجاري،ABC، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، المصرف المتحد، العربي، أبوظبي الأول"

وسجل اعلي سعر لـ" الدولار " في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 للشراء و 16.17 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار مقابل في البنك الزراعي المصري 16.09 جنيه للشراء و16.19 للبيع.
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