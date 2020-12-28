30.8 مليون دولار صادرات مصر من الفواكه خلال سبتمبر الماضى

بلغت الصادرات من الفواكه الطازجة 30.8 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 32.6 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 5.7% ، وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتي حصل صدى البلد على نسخة منها .

بلغت قيمة صادرات منتجات الالبان 19.7 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 24.1 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 18.2%، وسجلت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة 142.4 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 150مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%،

تراجعت صادرات مصر من منتجات البترول إلى 115.1 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 181.2 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 36.5% .

وسجلت صادرات البترول الخام 114.8 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 186.3 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 38.4%، وبلغت قيمة صادرات الأسمدة 71.3 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 107 مليون دولار 2019 بنسبة انخفاض 33.4% .