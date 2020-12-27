معامل الصحة المركزية: إجراء 11 ألف مسحة لفيروس كورونا يوميا

قالت الدكتورة نانسى الجندى ، رئيس ادارة المعامل المركزية لوزارة الصحة، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها الوزارة يوميا هي الأعداد الحقيقية التي تخرج من معامل وزارة الصحة، قائلة: "لا داعى أننا نخبى أى حاجة وده وباء، وكل الناس عرفه، وفى ناس بيجلها الاعراض ومش بتعمل المسحة وفى ناس بتعمل مسحات فى معامل خاصة".





وأشارت نانسي الجندي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن وزارة الصحة لديها 62 معمل على مستوى الجمهورية كلها تعمل على إصابات كورونا، مضيفة: "بنعمل احصائية كاملة بالإيجابي والسلبي وكل الشغل ده بيروح لغرفة الأزمات في وزارة الصحة ثم يصدر الرقم فى النهاية".





وتابعت: "نجري حوالي 8 آلاف أو 9 آلاف مسحة فى اليوم، وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أعداد المسحات لحوالي 11 ألف مسحة يوميا"، لافتة إلى أن فترة حضانة الفيروس من الممكن أن تكون نتيجة المسحة سلبية وبعد أيام تتحول إيجابي .



