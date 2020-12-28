سيراميكا كليوباترا: مباراة بيراميدز صفحة وانطوت.. وصالح جمعة جاهز لمباراة سموحة

"مباراة بيراميدز صفحة وانطوت".. بهذه الكلمات بدأ معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، حديثه.





وقال "البطاوي"، عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد" ويقدمه هاني حتحوت، "لدينا أفضل من ذلك، ولكن هذه هي كرة القدم".





وتابع "يوم موفقين وآخر لا، أغلقنا الصفحة، ونفكر فيما هو قادم".





وأكد "لاعبو سيراميكا بذلوا جهدا كبيرا للغاية، كل الشكر لهم".





وتابع "بالتأكيد غياب أي لاعب يربك حسابات الجهاز الفني، صالح جمعة كان معنا في المعسكر على أمل اللحاق بالمباراة، ولكن لم يتمكن من ذلك، ولدينا ثقة كبيرة في كل اللاعبين"، منوها بأن صالح جمعة سيلحق بمباراة سموحة باذن الله.





وعن أبرز لقطات المباراة، أكد أن لمسة اليد المشكوك فيها "لمسة يد على لاعب بيراميدز" كان لابد من الاستعانة فيها بالـ var.



