زلزال بقوة 5.1 ريختر في كرواتيا





أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) أن زلزالًا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبل نحو ساعةعلى بعد 9 كيلومترات شمال غرب بيترينيا بكرواتيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.





وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه بالقرب من بيترينيا .





يمكن مراجعة الحجم الدقيق للزلزال ومركزه وعمقه في غضون الساعات القادمة حيث يقوم علماء الزلازل بمراجعة البيانات وتنقيح حساباتهم ، أو عندما تصدر وكالات أخرى تقريرها.





صدر تقرير ثانٍ لاحقًا عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) ، والذي صنفه أيضًا على أنه زلزال بقوة 5.1 درجة.





بناءً على البيانات الزلزالية الأولية ، كان من المفترض أن يشعر كل شخص تقريبًا في منطقة مركز الزلزال، بالزلزال على نطاق واسع.





ربما تسبب في ضرر خفيف إلى متوسط.





وربما حدث اهتزاز معتدل في بيترينيا (عدد سكانها 13900) الواقعة على بعد 9 كيلومترات من مركز الزلزال.





كما شعر أهالي سيساك (سكانها 35700) وتقع على بعد 15 كم من مركز الزلزال، وفيليكا جوريكا (35100) على بعد 27 كم ، وبريزوفيتشا (10.900 نسمة) 35 كم ، سيسفيت (عدد السكان 52400) على بعد 39 كم ، بالزلزال بهزة خفيفة.



