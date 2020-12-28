استشارى هندسة طرق: توسعة الطرق والكباري خفضت نسبة الحوادث لـ 44%

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن مصر نجحت في وضع خطط إستراتيجية، خاصة بالطرق والمحاور، للتوسعة العمرانية، لافتا إلى أن إجمالي عدد سكان مصر يعيشون في مساحة تساوى مساحة "سيناء".





ولفت الدكتور عماد نبيل، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن الدولة المصرية تسعى لربط المحور الطولي بالعرضي، وربط الموانئ بالطرق البرية،مشيرا إلى أنه تم وضع خطة من ثلاث مراحل، لإعادة تهيئة الطرق، والتوسعة في إنشاء طرق جديدة، بتكلفة إجمالية 187 مليار جنيه.





وأوضح استشاري هندسة الطرق أن مشروعات التوسعة في الطرق والكباري ، ساهمت في تقليل نسبة الحوادث لـ 44%، وانخفاض زمن الرحلات بنسبة 25%، بالإضافة إلى تخفيض الطلب على العملة الصعبة.





وتسعى وزارة النقل لإنشاء أول ميناء جاف في مصر، في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان.





وأعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في وقت سابق، عن المواقع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وهي 11 موقعًا، على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المخطط إنشاء 8 موانئ جافة منها الميناء الجاف الذي تم الإعلان عنه، وكذلك 5 مناطق لوجستية بعضها مقترن بـ موانئ جافة، على أن تكون كالآتي:





= ميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان.

= ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا.

= ميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان.

= ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فدانا.

= ميناء جاف بمدينة السادات 75 فدانا.

= ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فدانا.

= ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان.

= ميناء جاف بمدينة الطور 100 فدان.

= مركز لوجيستي في قسطل 300 فدانً.

= مركز لوجيستي في أرقين 300 فدان.

= مركز لوجيستي في السلوم 70 فدانا.