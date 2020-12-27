إنشاء ١٠٠ غرفة لتصريف الأمطار.. الطرق والكباري تستعد لتقلبات الشتاء بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد الشيمى، مدير عام الطرق بالإسماعيلية ، عن الانتهاء من إنشاء 100 غرفة لتصريف مياه الأمطار وصيانة ٣٠٠ أخرى بالشوارع الرئيسية والمناطق المزعجة بأنحاء المحافظة لمواجهة أي طوارئ وسوء الأحوال الجوية.









وقال الشيمى، إن توجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، كانت واضحة بشأن تكليف مديرية الطرق بتنفيذ تلك المهمة، لا سيما بعد أن تعرضت بعض المناطق للإزعاج بسبب تراكم مياه الأمطار.









وأوضح أن السبب وراء ذلك هو عدم استيعاب شبكات الصرف الصحي لمياه الأمطار لوجود انسدادات وطفوحات، ولذلك تم إنشاء بيارة بمنطقة المستشفى الجامعى والعام لاستيعاب المياه الجوفية، بالإضافة إلى سرعة الاهتمام بالوحدات السكنية بالبدرومات بحى الشيخ زايد وإنقاذها من رشح المياه.









وأضاف أن المحافظ وفر كل الاعتمادات المالية لاستمرار خطة رصف الطرق الداخلية والخارجية والقرى وإنشاء محاور مرورية جديدة تحت إشرف المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والتي تضمنت استكمال رصف المحور الرئيسي بطريق الكوبري الجديد بأبوخليفة حتى أبو طفيلة بطول 2.5 كيلو متر وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وطريق بالمنطقة الحرة الأستثمارية الرئيسية المرحلة الثانية بطول 6 كيلو وبتكلفة 21 مليون جنيه.









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