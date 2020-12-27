ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنشاء ١٠٠ غرفة لتصريف الأمطار.. الطرق والكباري تستعد لتقلبات الشتاء بالإسماعيلية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:32 م
أمطار الشتاء
أمطار الشتاء
Advertisements
انجي هيبة
أعلن المهندس أحمد الشيمى، مدير عام الطرق بالإسماعيلية، عن الانتهاء من إنشاء 100 غرفة لتصريف مياه الأمطار وصيانة ٣٠٠ أخرى بالشوارع الرئيسية والمناطق المزعجة بأنحاء المحافظة لمواجهة أي طوارئ وسوء الأحوال الجوية.


وقال الشيمى، إن توجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، كانت واضحة بشأن تكليف مديرية الطرق بتنفيذ تلك المهمة، لا سيما بعد أن تعرضت بعض المناطق للإزعاج بسبب تراكم مياه الأمطار.


وأوضح أن السبب وراء ذلك هو عدم استيعاب شبكات الصرف الصحي لمياه الأمطار لوجود انسدادات وطفوحات، ولذلك تم إنشاء بيارة بمنطقة المستشفى الجامعى والعام لاستيعاب المياه الجوفية، بالإضافة إلى سرعة الاهتمام بالوحدات السكنية بالبدرومات بحى الشيخ زايد وإنقاذها من رشح المياه.


وأضاف أن المحافظ وفر كل الاعتمادات المالية لاستمرار خطة رصف الطرق الداخلية والخارجية والقرى وإنشاء محاور مرورية جديدة تحت إشرف المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والتي تضمنت استكمال رصف المحور الرئيسي بطريق الكوبري الجديد بأبوخليفة حتى أبو طفيلة بطول 2.5 كيلو متر وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وطريق بالمنطقة الحرة الأستثمارية الرئيسية المرحلة الثانية بطول 6 كيلو وبتكلفة 21 مليون جنيه.


اقرأ أيضا: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يكلف بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية

شمال سيناء: دراسة إنشاء عدايات أسفل الطرق في التقاطعات بمدن المحافظة

محافظ الإسكندرية يستمع لمشاكل المواطنين بعزبة المطار وتقديم المساعدات العاجلة

محافظ القليوبية : تركيب 400 بالوعة تصريف مياه على الطريق الزراعى

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبري كفر الجزار ببنها

لمسات جمالية ومسطحات خضراء وأماكن لذوي الاحتياجات.. شاهد مشروع تطوير كورنيش النيل ببنها

ترشيحاتنا

أحمد حسن: موسيماني رفض لاعب النجم الساحلي بسبب سيرينو

اتحاد الكرة يحقق مع مدرب منتخب الشباب بشأن الجمع بين عملين

أبرزها السفر للعمل بالخارج.. 3 حالات لحصول الموظف على إجازة بدون مرتب

تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة لـ3 يناير

عقب اكتمال أعضاء المكتب.. جلسة جديدة لـ مجلس الأمة الكويتي

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودى تكشف عن نسختين كهربائية وسيدان موديل 2021

علاج بيتي لوجع الأسنان في أسرع وقت

الموجة الثانية تشتد.. الفرق بين أعراض كورونا القديمة والسلالة الجديدة