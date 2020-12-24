عودة العزل بمستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية بعد زيادة إصابات كورونا

أعلنت مصادر بوزارة الصحة، عودة عمل مستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية رسميًا للعزل الطبي، بعد إنقضاء٣ اشهر من توقف قسم العزل وخروج اخر مريض متعافي من فيروس كورونا.





وقالت المصادر، إن خريطة التعامل مع انتشار الوباء بمحافظة الاسماعيلية خلال الموجة الثانية لجائحة كورونا، استدعت تخصيص مستشفي الحميات وابو خليفة للعزل بالاضافة الي مستشفي كهرباء القناة.









وتعتبر مستشفي أبو خليفة، هي اكبر مستشفي للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.