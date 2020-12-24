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محافظات

احذر..هذه الأماكن الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:10 م
كورونا
كورونا
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انجي هيبة
قدم الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي النجيلة للعزل الأسبق، قائمة بالأشياء التي تزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا، بالتزامن مع ظهور الموجة الثانية للوباء.

وقال علام في تصريحات لـصدي البلد ، إن انتقال عدوى فيروس كورونا يتم عادة في الأماكن المغلقة؛ مثل صالات الجيم الذي يعتبر من أخطر الأماكن لانتشار العدوى باعتباره مغلقًا، وخاصة مع عدم السيطرة علي الاختلاط والتلامس المباشر والغير مباشر للأجهزة الرياضية.

وطالب علام، بمنع الذهاب في الوقت الحالي إلى "المسارح والسينما الأفراح"، التي تساعد على نشر وباء كورونا، بالإضافة إلى صالونات الحلاقة ومراكز التجميل.

كما ذكر علام أن من بين الأماكن أيضًا التي تزيد من فرص الإصابة بكورونا، مثل "القهاوي والكافيهات" والمطاعم المغلقة، بالإضافة إلى "الملاهي" واصفها بالأخطر لما فيها من تلامس واختلاط مباشر لألعاب الأطفال.

وعن الذهاب لدور العبادة لآداء الفروض، نصح علام بأهمية الإلتزام بارتداء الماسك الطبي والتباعد الاجتماعي، واحضار المصلي  لسجادته الخاصة، لتفادي الإصابة بالوباء المستجد.

كما حذر علام في نهاية تصريحاته، من التردد على المستشفيات، والمواصلات العامة، دون الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة.

وكانت قد سجلت وزارة الصحة أمس الأربعاء، 911 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لافتة إلى وفاة 42 جديدة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر إلى 127972 حالة من ضمنهم 107961 حالة تم شفاؤها، و 7209 حالة وفاة.


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