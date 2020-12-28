تعرف إيه عن مدرسة الضبعة النووية في مصر ؟ .. صدى البلد ينشر تفاصيلها

مدرسة الضبعة النووية ..أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن ا لمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، هي المدرسة الوحيدة المتخصصة في الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط ، قائلًا :إن هذا أمر مفيد جدًا لمصر، لإن الفنيين الذين سيتخرجون في هذه المدرسة سيجدوا فرصا للعمل في مفاعل الضبعة ، كما أن المتفوقين من طلاب هذه المدرسة قد يحصلوا على بكالوريوس هندسة نووية او ميكانيكية او كهربية والفيزياء النووية؛ لافتًا إلى أن السعودية والامارات تبنيان حاليًا مفاعلات نووية ، وبالتالي ستحتاجان لعمالة متخصصة لن تجداها إلا عندنا. ، هي





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أن هناك اهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بتلك المدرسة النووية المتميزة مع حرص وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح علي تقديم كافة أوجه الدعم لطلابها في سبيل تخريج جيل وطني قادر علي تحمل المسئولية والمساهمة في الارتقاء بوطننا الغالي مصر لينضم لمصاف الدول المتقدمة . أكدت مديرية التربية والتعليم بمطروح هناك اهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بتلك المدرسة النووية المتميزة مع حرص وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح علي تقديم كافة أوجه الدعم لطلابها في سبيل تخريج جيل وطني قادر علي تحمل المسئولية والمساهمة في الارتقاء بوطننا الغالي مصر لينضم لمصاف الدول المتقدمة .





تقع مدرسة الضبعة في قلب مدينة الضبعة بمحافظة مطروح ، وتبلغ مساحة المدرسة 8,5 فدان ، وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى سعة 375 طالبًا و10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية ،على مساحة 3260 م2 ،وملحق بها مبنيين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580م2 ،مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرا.





كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية ( بمدينة الضبعة – محافظة مطروح) للعام الدراسي 2020/2021، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ابتداءً من الخميس الموافق 9 يوليو 2020 حتى الأحد الموافق 19 يوليو 2020.





يشترط للتقدم لاختبار القبول بالمدرسة، بأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2020 بمجموع لا يقل عن (262 درجة) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، مصري الجنسية، وألا يزيد السن في 1/10/2020 عن 18 سنة، وألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%، وبالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) من محافظة مطروح.





كيفية التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2020

الطالب يقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية: "لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (100 جنيه فقط لا غير) التقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات، ويتم تسليم أوراق التقديم بالمديريات التعليمية ( التعليم الفني) بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقديم المطلوبة.





استمارة تقديم مدرسة الضبعة النووية

يتم اتاحة تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا، غدا، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط : http://npds.emis.gov.eg





عدد الطلاب الذين يتم قبولهم في مدرسة الضبعة النووية