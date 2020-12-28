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اقتصاد

الضرائب: بدء تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة أول يناير .. وندوات توعية مجانية لكبار ومتوسطى الممولين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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محمد يحيى
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 ، ووفقًا لتوجيهات وزارة المالية قامت المصلحة بتحقيق هذا الهدف من خلال المحاور الخمسة لتطويرها والتى تشمل توحيد الاجراءات الضريبية (هندسة الاجراءات)، وتطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العاملين والهيكل التنظيمى، وتعديل التشريعات باصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد ،والميكنة الشاملة، مشيرًا إلى أنه تحقيقًا لمحور الميكنة الشاملة، قامت المصلحة بإجراءات الميكنة لبعض العمليات الضريبية من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 بالتطبيق على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، على أن يتم نشرها تباعًا على باقى ممولى الجمهورية .
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وقال عبد القادر، إن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، لافتًا إلى أنه على الممولين بتلك المراكز الإتصال بالخط الساخن لمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 للحجز لحضور تلك الندوات.

وأضاف عبد القادر، أن المصلحة ستقوم بعمل فيديوهات عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية عليها، لافتًا إلى أنه سيتم نشر هذه الفيديوهات على قناة المصلحة على اليوتيوب، وسيقوم مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بإرسال روابط هذه الفيديوهات عن طريق رسائل نصية قصيرة  إلى ممولى الثلاثة مراكز التى سيطبق عليهم المنظومة الجديدة.

وأوضح ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة قامت باجراءات الميكنة لبعض العمليات الضريبية وذلك استكمالا لعملية التطوير وتحقيقا لأقصى استفادة للممول بالمنظومة وذلك بالربط بين جميع عملياته الضريبية والتى يبلغ عددها 16 عملية تتعلق بالتسجيل- الاقرارات - المدفوعات- ادارة الممولين - الغرامات - التدقيق- الفحص- الطعون- التحصيل الجبري- رد الضريبة - مكافحة التهرب - الضرائب الدولية – الاعفاءات - التفتيش الداخلي- إدارة الإيرادات- القضايا.

وأشار عبد الباقى، إلى أنه سيتم تطبيق الميكنة كمرحلة أولى على عمليات  التسجيل- الاقرارات – المدفوعات وذلك بمركز كبار ومركز متوسطي الممولين  و كبار مهن حرة لافتًا إلى أن  ممولي هذه المراكز الثلاثة سيقومون بتقديم الاقرارات من خلال المنظومة الجديدة ، وسيتم تطبيق المنظومة الجديدة على باقى مأموريات الجمهورية تباعا خلال عامين طبقا للخطة الموضوعة .

وأوضح عبد الباقى، أن الممولين  بباقى المأموريات الضريبية سيستمرون  بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على المنظومة الحالية.

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