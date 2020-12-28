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اقتصاد

إنجازات الاسكان في 2020.. تنفيذ 103 آلاف وحدة سكنية.. ومشروعات للطرق بأطوال 243.4 كم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
مشروعات الاسكان خلال
مشروعات الاسكان خلال 2020
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آمنة عبدالعظيم

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، والتى تم تنفيذها خلال عام 2020، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، ولم تتوانى فى الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية.

 وعلى الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد حققت الوزارة المعادلة الصعبة بالاستمرار فى تنفيذ المشروعات مع أخذ أعلى درجات الوقاية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد.


وقال الدكتور عاصم الجزار: تم خلال عام 2020، تنفيذ نحو 103 آلاف وحدة سكنية بإجمالى تكلفة 23.46 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 50 ألف وحدة بمشروع "سكن كل المصريين"، و13300 وحدة بإسكان بديل العشوائيات، و33300 وحدة بمشروع الإسكان المتوسط، و5300 وحدة بمشروع بالإسكان المتميز، و416 وحدة بمشروعات الإسكان البدوى والتوطين، و383 وحدة بمشروعات تأهيل البيوت النوبية.


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وأضاف وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 43 مشروعًا لمياه الشرب، بطاقة 447.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، و42 مشروعًا لصرف صحى المدن، بطاقة 515.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، و148 مشروعًا لصرف صحى المناطق الريفية، بتكلفة 5.1 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعًا للطرق بأطوال 243.4 كم، بتكلفة 3.1 مليار جنيه.


وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بالمحافظات، وتشمل، إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وإنشاء تجمع تنموي بسهل القاع بمدينة طور سيناء، ومكافحة التصحر وتنمية القرى البدوية (إنشاء سدود – دورات مياه – آبار)، وبيت طلبة منديشة بالواحات البحرية، وحفر بئرى رى بأرض الملك وغرب الموهوب، وإنارة وصلة طريق القنطرة شرق من ميدان المثلث حتي كوبري السلام بطول 10 كم، وإنارة طريق الزيج / قاطية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وإنشاء مبني خدمي بقرية الروضة، وإنشاء خزان أرضى سعة 1000 م3 وعنبر طلمبات الأعمال الكهروميكانيكية، ورفع كفاءة الطرق لـ5 ميادين ضمن المرحلة الأولي والعاجلة لتنمية وتطوير العريش، وإنشاء مبني حضانة، وإنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى قرية الروضة بطول 15 كم في الاتجاهين، وتنفيذ نصب تذكاري بميدان ميناء العريش الرئيسي أمام مبني المحافظة، وإزالة وإعادة إنشاء 8 عمارات بحي المساعيد، وإنشاء دار مناسبات بقرية جبيل، وإنشاء مسرح بمدينة سانت كاترين، واستكمال أعمال الحماية من السيول للطريق الرابط بين أبو غراقد ووادي مكتب بطول 5 كم، وإنشاء دار مناسبات بتجمع وادي مندر بمدينة شرم الشيخ، وإنشاء مزرعة الحمة برأس سدر بمساحة 30 فدانًا، وإنشاء مزرعة الرملة بأبو زنيمة بمساحة 30 فدانًا، ومعالجة آثار السيول لمشروعات التنمية المتكاملة.

وأوضح أن العمل يتم فى مدن الجيل الرابع، وغيرها من المدن الجديدة على قدم وساق، سواء فى مشروعات الإسكان، أو المرافق والطرق، والخدمات. 

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